Пожарный погиб при тушении огня на склоне горы в Медеу

Пожарный погиб при тушении пожара на склоне горы в Медеу, передает корреспондент Tengrinews.kz.В ДЧС Алматы сообщили, что при тушении пожара на склоне горы погиб сотрудник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы, 1994 года рождения, старший пожарный-спасатель ПЧ-7, сержант гражданской защиты Курманбеков Арслан Жолдасбекулы."Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Арслана Жолдасбековича. Добрая память о нем, как о профессионале своего дела, навсегда останется в наших сердцах. Арслан был ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии", - сообщили в ДЧС.Как сообщили в МЧС, Арслан Курманбеков родился в Алматинской области 23 августа 1994 года. В органах гражданской защиты работал с 14 декабря 2015 года. МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.Напомним, что в ДЧС Алматы сообщили, что сухостой и валежник загорелись на территории ГНПП "Иле-Алатауский парк", Мало-Алматинское лесничество, квартал 33. На месте вызова работают сотрудники ГНПП "Иле-Алатау" - 27 человек и 22 сотрудника ДЧС, а также пять единиц техники.