Токаев едет на парад в Москву

Президент Казахстана посетит Россию с рабочим визитом по приглашению Владимира Путина.



8-9 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Россию, сообщает пресс-служба Акорды.



В Тверской области президент посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны.



Глава государства также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Участниками битвы под Ржевом были около 22 000 солдат и офицеров, призванных из Казахстана.



9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Как сообщили в пресс-службе президента, российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.

