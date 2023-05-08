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Токаев едет на парад в Москву

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:33
Токаев едет на парад в Москву
ФОТО: Акорда
Президент Казахстана посетит Россию с рабочим визитом по приглашению Владимира Путина.

8-9 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Россию, сообщает пресс-служба Акорды. 

В Тверской области президент посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны.

Глава государства также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Участниками битвы под Ржевом были около 22 000 солдат и офицеров, призванных из Казахстана.

9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-службе президента, российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.


Источник: Forbes.kz
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