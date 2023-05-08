Микрофинансовую организацию ограбили в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал МВД.



5 мая около 18:00 в дежурную часть Юго-Восточного отдела полиции УП Караганды поступило сообщение о том, что двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, ограбили кассу микрофинансовой организации и унесли с собой 1 миллион 29 тысяч тенге. Для раскрытия преступления создали следственно-оперативную группу из опытных сотрудников криминальной полиции.



"7 мая в результате проведенных мероприятий в Астане сотрудниками полиции задержаны подозреваемые – двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет. Вещественные доказательства изъяты", - сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.



По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 192 УК "Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества". Санкции данной статьи предусматривают от пяти до десяти лет лишения свободы. Задержанные водворены в ИВС. Проводится расследование.

