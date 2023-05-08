Микрофинансовую организацию ограбили в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал МВД.
5 мая около 18:00 в дежурную часть Юго-Восточного отдела полиции УП Караганды поступило сообщение о том, что двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, ограбили кассу микрофинансовой организации и унесли с собой 1 миллион 29 тысяч тенге. Для раскрытия преступления создали следственно-оперативную группу из опытных сотрудников криминальной полиции.
"7 мая в результате проведенных мероприятий в Астане сотрудниками полиции задержаны подозреваемые – двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет. Вещественные доказательства изъяты", - сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 192 УК "Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества". Санкции данной статьи предусматривают от пяти до десяти лет лишения свободы. Задержанные водворены в ИВС. Проводится расследование.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.