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Микрофинансовую организацию ограбили в Караганде

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 18:51
Микрофинансовую организацию ограбили в Караганде
Фото с сайта pixabay.com
Микрофинансовую организацию ограбили в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал МВД.

5 мая около 18:00 в дежурную часть Юго-Восточного отдела полиции УП Караганды поступило сообщение о том, что двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, ограбили кассу микрофинансовой организации и унесли с собой 1 миллион 29 тысяч тенге. Для раскрытия преступления создали следственно-оперативную группу из опытных сотрудников криминальной полиции.

"7 мая в результате проведенных мероприятий в Астане сотрудниками полиции задержаны подозреваемые – двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет. Вещественные доказательства изъяты", - сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 192 УК "Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества". Санкции данной статьи предусматривают от пяти до десяти лет лишения свободы. Задержанные водворены в ИВС. Проводится расследование.


Источник: Tengrinews.kz
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