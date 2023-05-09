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День Победы отмечают в Казахстане

Просмотров:71 Опубликовано: Сегодня, 07:27
День Победы отмечают в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
9 мая в Казахстане отмечают 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По состоянию на 1 мая 2023 года, в Казахстане проживают 222 участника Великой Отечественной войны. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, за время войны на фронт призвали более 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев, было создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований.

За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 граждан нашей страны награждены орденом Славы трех степеней.

"Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу – они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тысяч человек", - представили данные в Министерстве труда и соцзащиты населения.

Казахстан в годы Великой Отечественной войны являлся частью СССР в статусе союзной республики (Казахская ССР). К моменту начала войны в Красной армии служило около 178 тысяч человек из нашей страны. В дополнение к ним были призваны 1 миллион 200 тысяч казахстанцев.

8 мая Президент Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана" в Астане и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы войны.

Глава государства побеседовал с ветеранами и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья и благополучия.

В этот же день Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к братской могиле на воинском захоронении в деревне Трубино Ржевского округа. Здесь, среди двух тысяч солдат, покоятся останки родного дяди Главы государства.

Ранее Tengrinews.kz рассказывал о военном историке и командире поискового отряда "Мемориальная зона" Майдане Кусаинове, который на протяжении 45 лет занимается поисками останков солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Недавно он вернулся с мест былых сражений и рассказал, что две казахстанские стрелковые дивизии – 310-я (сформирована в Акмолинске) и 314-я (сформирована в Петропавловске) спасли Ленинград от второго – смертельного кольца блокады. Подробнее можно прочитать здесь.

Казахстанцы спасли Ленинград от второго кольца блокады - военный историк

В этом году к 9 мая во всех регионах Казахстана ветеранам предусмотрена единовременная материальная помощь в размере не менее 1,5 миллиона тенге.

"По состоянию на 1 мая текущего года в Казахстане проживают 222 участника ВОВ и лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, а также 60 106 других граждан, внесших вклад в победу в ВОВ. В их числе: жители блокадного Ленинграда – 78 человек, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 175 человек, супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, – 2 413 человек, вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ, – 4 человека, труженики тыла – 57 436 человек", - привели данные в Министерстве труда и социальной защиты населения.


Источник: Tengrinews.kz
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