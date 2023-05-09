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Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

Просмотров:71 Опубликовано: Сегодня, 07:30
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

"Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Этот праздник занимает особое место в истории нашей страны, олицетворяя собой непреклонную волю и героизм старших поколений, их самоотверженную борьбу за мир и свободу.

В суровые годы войны наши соотечественники проявили исключительную отвагу и стойкость. Каждый второй солдат, ушедший на фронт из Казахстана, пожертвовал жизнью во имя нашего светлого будущего. Неоценимый вклад в Победу внесли труженики тыла, которые в дни тяжелых испытаний своей трудовой доблестью продемонстрировали сплоченность и солидарность нашего народа.

Наш священный долг – чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах. Мы безмерно благодарны поколению победителей за мирное небо над головой. Их славный подвиг – пример для потомков. Идеалы свободы, справедливости, равенства, которые они отстояли неимоверной ценой, для нас всегда будут незыблемыми ориентирами в построении Справедливого Казахстана.

Желаю нашим дорогим ветеранам и всем согражданам здоровья и благополучия! С Днем Победы!",- сказал Президент.


Источник: Tengrinews.kz
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