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Дерево-памятник с драматичной историей расцветает в Семее каждую весну

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 09:11
Дерево-памятник с драматичной историей расцветает в Семее каждую весну
Фото ©️ Tengrinews.kz / Эльдар Нуруллин
Растущий возле средней школы номер 1 в Семее тополь является живым памятником истории. В 1941 году его посадили выпускники, которые затем всем классом отправились на фронт, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Этот тополь у стен одной из старейших школ города выделяется на фоне остальных: высокий, величавый, несколько метров в обхвате. Возле дерева установлена мемориальная доска, благодаря которой можно узнать, когда и кем оно было посажено.

"Это дерево - живой памятник выпускникам школы №1 1941 года, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В день своего выпуска, 21 июня 1941 года, они, прощаясь со школой, на память о своем классе посадили этот тополь. 22 июня всем выпуском ушли на фронт..." - говорится на доске.

Дерево-памятник с драматичной историей расцветает в Семее каждую весну


По словам директора школы Марселя Биклибаева, об истории тополя он узнал в 1995 году - на праздновании 100-летия учебного заведения.

"На юбилей в школе собрались выпускники, окончившие ее до войны, во время и после. Один из них и рассказал про это дерево. К сожалению, имен и фамилий самих выпускников он не назвал. Но мы знаем, что вместе с ними на фронт отправился учитель физики Константин Афанасьев, который окончил школу в 30-е годы. Как и многие, назад он уже не вернулся", - сообщил Биклибаев.

Дерево-памятник с драматичной историей расцветает в Семее каждую весну


Как отмечает директор школы, несмотря на то, что тополю уже за 80 лет и местами у него отслаивается кора, дерево все еще живое.

"Самое интересное: с наступлением зимы оно не роняет листву. Некоторые деревья скидывают ее раньше, некоторые - позже. А вот он такой. Ну и диаметр ствола, конечно, впечатляет. Честно говоря, за всю свою жизнь таких тополей я не видел", - признается мужчина.


Источник: Tengrinews.kz
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