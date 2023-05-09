Дерево-памятник с драматичной историей расцветает в Семее каждую весну

Растущий возле средней школы номер 1 в Семее тополь является живым памятником истории. В 1941 году его посадили выпускники, которые затем всем классом отправились на фронт, передает корреспондент Tengrinews.kz.Этот тополь у стен одной из старейших школ города выделяется на фоне остальных: высокий, величавый, несколько метров в обхвате. Возле дерева установлена мемориальная доска, благодаря которой можно узнать, когда и кем оно было посажено."Это дерево - живой памятник выпускникам школы №1 1941 года, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В день своего выпуска, 21 июня 1941 года, они, прощаясь со школой, на память о своем классе посадили этот тополь. 22 июня всем выпуском ушли на фронт..." - говорится на доске.По словам директора школы Марселя Биклибаева, об истории тополя он узнал в 1995 году - на праздновании 100-летия учебного заведения."На юбилей в школе собрались выпускники, окончившие ее до войны, во время и после. Один из них и рассказал про это дерево. К сожалению, имен и фамилий самих выпускников он не назвал. Но мы знаем, что вместе с ними на фронт отправился учитель физики Константин Афанасьев, который окончил школу в 30-е годы. Как и многие, назад он уже не вернулся", - сообщил Биклибаев.Как отмечает директор школы, несмотря на то, что тополю уже за 80 лет и местами у него отслаивается кора, дерево все еще живое."Самое интересное: с наступлением зимы оно не роняет листву. Некоторые деревья скидывают ее раньше, некоторые - позже. А вот он такой. Ну и диаметр ствола, конечно, впечатляет. Честно говоря, за всю свою жизнь таких тополей я не видел", - признается мужчина.