Почему важно помнить День Победы 9 мая?

Своим мнением поделилась внучка легендарного генерала-майора, Героя Советского Союза Ивана Панфилова Алуа Байкадамова.



Сегодня, 9 мая, Казахстан вместе с Россией празднует День Победы – 78 годовщину победы Советского Союза в Великой Отечественной войне с нацистской Германией. В ряды Красной Армии было призвано 1,2 млн жителей Казахской ССР, а это около 70% мужского населения республики. Половина из них, 600 тысяч бойцов, погибли на фронте.



Напомним, всего в республике были сформированы 12 стрелковых и 4 кавалерийские дивизии, 50 отдельных полков и батальонов. Боевыми орденами и медалями СССР были награждены свыше 100 тысяч воинов из Казахстана, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них были и женщины - пулеметчица Маншук Маметова и снайпер Алия Молдагулова.



Большая помощь в Великой Отечественной оказывалась и в тылу. Так, более 700 тысяч казахстанцев были призваны в ряды трудовой армии и привлечены к работе на оборонных предприятиях, передислоцированных из центральных районов СССР в Казахстан. На нужды фронта было переориентировано и сельское хозяйство нашей республики. Как ранее отмечал президент Касым-Жомарт Токаев: «Можно сказать, что Казахстан сыграл ключевую роль в снабжении армии: 9 из 10 пуль были отлиты из казахстанского свинца. Мы направили на фронт 1500 вагонов одежды и продуктов питания».



Алуа Байкадамова, внучка легендарного генерала-майора, Героя Советского Союза Ивана Панфилова, руководитель военно-исторического музея филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан в г.Алматы, в интервью Azattyq Rýhy поделилась своим мнением о том, почему важно хранить память о Дне Победы.



«У нашего казахского народа одна из главных традиций – знать свои 7 поколений предков – 7 Ата, причем, не просто по имени, а чем они занимались, как жили. Но сегодня, при проведении экскурсии в нашем музее, когда я прошу поднять руку тех, кто знает, что их прадеды воевали, из 20-ти представителей казахоязычной молодежи, поднимают руку максимум 7 человек... Всем, кто посещает наш музей я советую при изучении истории Второй мировой войны, в первую очередь смотреть различные достоверные сайты, на которых можно ознакомиться с документами о войне, в частности, помимо сайтов “Подвиг народа” и “Память”, сегодня есть доступ к архивам Президента РФ, которые постоянно обновляются. Благодаря этим документам можно достоверно узнать судьбы своих дедов и прадедов, в том числе тех, кто считался без вести пропавшими в Великой Отечественной», - говорит она.



Задача нашего и следующих поколений – сохранить и передать память об этой войне, подчеркивает Алуа Бахытжановна.



«И когда нам говорят, что это была не наша война и Казахстан не бомбили, то это не правда. Территория в Западном Казахстане была прифронтовой, там сбрасывали бомбы, и над Уральском летчиком Красной Армии был совершен таран. Во время ковидных ограничений наши поисковики, которые ежегодно выезжали в Россию на раскопки, участвовали в поднятии останков погибших людей при бомбежке Атырау. Почему все это происходило в этом регионе? Потому что там Каспий, а это нефть, а нефть – это кровь войны… Многие не понимают, почему наши отцы и деды, из далёкого Казахстана шли воевать, защищать Москву. Да потому что тогда у нас была единая Родина и единая столица, и наши предки просто выполняли свой долг как защитники Отечества», - сказала Алуа Байкадамова.



По ее словам, последние 7 лет, каждый год она проводит 9 мая в своем Военно-историческом музее, который в этот день также открыт для всех посетителей.



«И, поверьте, у нас очень много желающих прийти к нам в эти праздничные дни», - говорит внучка генерала-майора Панфилова. - Причем, с каждым разом их все больше, к примеру, в прошлом году только 9 мая пришло около 1,5 тысяч человек, многие идут к нам после возложения цветов у Вечного Огня, где они видят сотни людей, улыбающихся друг другу просто так и поздравляющих с этим светлым днем. Ко мне приходят и немало моих друзей. Практически у всех из них родители воевали, кто-то был партизаном, кто-то летал, кто-то лечил солдат. А если не воевали, то ковали Победу в тылу, выезжали с концертами на фронт. И вот с ними этот праздник ощущается по другому, и эмоции захлёстывают нас. Так что День Победы для нас особый праздник. А больше всего мне запомнилось 45-летие Дня Победы. Дело в том, что в нашей семье также воевал наш тесть, он получил два ранения на передовой. После возложения цветов к Монументу Славы, придя к нашей маме, сказал такие слова: «Мы счастливчики. Потому что мы с Вами, Валентина Ивановна, остались живы».



В тот год эта фраза в их доме произносилась постоянно, говорит Алуа Байкадамова. Глубже понять ее смысл она смогла только в зрелом возрасте, когда возглавила Военно-исторический музей и начала больше изучать документы о войне.



«Сейчас я просто не понимаю, как это получилось у нашего народа победить в этой странной войне, - делится Алуа Бахытжановна. - Они победили вопреки. Как они могли построить железную дорогу протяженностью 33 километра по заболоченному лесу возле блокадного Ленинграда за 18 суток? Как девочки-санинструкторы вытаскивали с поля боя солдат? Как не боялись они раз за разом идти на поле боя, оказывать медицинскую помощь раненым, когда средняя продолжительность жизни этих девчонок в 1941-42 годы составляла 40 секунд?… Мне сложно представить, как летали по ночам бомбить девочки из полка ночных бомбардировщиков, под командованием Героя Советского Союза Марины Расковой, среди которых была наша штурман Хиуаз Доспанова. А вы знаете, что они добровольно не брали с собой парашют, чтобы взять вместо него один лишний снаряд? За ночь они летом совершали 6-8 вылетов, а зимой – 12. И эти самолеты были без отопления, наши бомбардировщицы специально летали без опознавательных знаков, а потом отключали мотор и на бреющем полете бомбили вражеские позиции. И каждая из них герой. Поэтому надо рассказывать молодому поколению все это».



По словам внучки генерал-майора Панфилова, одна из главных фраз, которую говорил ее дед своим солдатам, была такой: «Мне не нужно, чтобы вы погибли. Мне нужно, чтобы вы выстояли в бою и остались живыми».



«Он никогда не требовал от своих подчиненных: «Умри, но не пропусти врага». Его дивизия настолько слаженно работала, что даже в отсутствие связи они стойко держались на таком протяженном участке. Он убрал страх своих солдат перед танками одной фразой: «Что ты боишься? Танк – это тот же трактор, только с пушкой». Не зря же командующий фашистской 4-й танковой группой генерал-полковник Эрих Гепнер докладывал Фон Боку про панфиловцев, что это «Дикая дивизия, воюющая в нарушение всех уставов и правил ведения боя, солдаты которой не сдаются в плен, чрезвычайно фанатичны и не боятся смерти». Нашим бойцам это удавалось благодаря не только самоотверженному духу, но и тактике ведения спиральных боевых действий, которую разработал Панфилов. Бауыржан Момышулы через всю жизнь пронес любовь и уважение к своему первому командиру, хотя по факту он командовал только 4 месяца – с августа по ноябрь 1941 года. 17 ноября Панфилов, уставший, осунувшийся, зашел в свой штаб и сказал: «Выстояли. Выдержали. Не знаю, как, ценой огромных потерь, но мы устояли». А 18 ноября он погиб. То есть это, видимо, была его миссия в жизни», - отметила Алуа Байкадамова.



В заключение она вновь отметила, что если хотя бы у 10% из 100 пришедших к ним в музей детей появится желание зайти в поисковик в Интернете и начать искать еще больше правдивой информации о ВОВ, то они работают не зря.



«Повторюсь, к нам приходит все больше людей - и наши, и иностранные туристы, которые так и пишут: «Посещение Вашего музея перевернулось наше сознание». А недавно к нам привели детей, и когда я спросила у них, кто такой Гитлер, один мальчик ответил: «Великий немецкий военачальник» … Откуда это у ребят? Вопросы есть, ответа нет. Поэтому и нужен наш музей, важно рассказывать правду, чествовать ветеранов Великой Отечественной войны и говорить о наших героях не только в преддверии 9 мая», - сказала Алуа Бахытжановна.



Отметим, что 9 мая в параде в Москве в честь победы во Второй мировой войне принимает участие и наш президент К-Ж.Токаев. Он также приглашён на «торжественное мероприятие лидеров стран СНГ».