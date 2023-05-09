Какой регион Казахстана больше всего получает за нефть

Казахстанские производители стали продавать нефть дороже, чем в прошлом году, передает LS
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По данным Бюро нацстатистики, в апреле 2023 года отечественная нефть подорожала на 7,6% в сравнении с апрелем 2022 года и достигла 96,1 тыс. тенге за тонну.
Самое дорогое сырье в стране – в Атырауской области, где тонна оценивалась в 96,7 тыс. тенге (+7%).
В свою очередь черное золото Мангистауской области выросло в цене на 20,7%, до 94,8 тыс. тенге за тонну.
Тогда как нефть Кызылординской области, напротив, подешевела за год на 8% и достигла 94,4 тыс. тенге за тонну, а в Актюбинской снизилась в цене на 15,1% – 93,5 тыс. тенге за тонну.
При этом тонна бензина в прошлом месяце стоила в среднем 142,7 тыс. тенге, рост за год – на 0,4%. Изменения коснулись и дизельного топлива, оно подорожало на 3,4% – до 166,7 тыс. тенге за тонну.
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