72-летняя казахстанка заняла третье место в шестидневном ультрамарафоне в Нью-Йорке

72-летняя жительница Костаная Тамара Бабич стала первой женщиной из Казахстана, преодолевшей традиционный шестидневный ультрамарафон "Самопревосхождение", который с 1998 года проводится в Нью-Йорке, передает Tengri Sport со ссылкой на "Нашу Газету".Первые два дня ультрамарафона, проводившегося в этом году на круге длиной 1,1 километра, костанайская бегунья держалась на пятом месте, преодолев за первую треть времени пробега 83,7 мили (134,7 километра) и уступая гораздо более молодым соперницам Стейси Марш из Новой Зеландии (110,7 миль), Даниэле Божиле из Италии (102,4 мили), Еве Парадайз из Чехии и россиянке Анне Химчинской (у обеих - по 85,2 миль).В третий день соревнований Бабич показала третий результат - 47,1 мили (75,8 километров) и поднялась на третье место. Больше ее пробежали лишь упрочившие свои лидирующие позиции новозеландка (50,1 мили) и итальянка (47,8 миль).В оставшиеся три дня пробега между Бабич и Парадайз развернулась нешуточная борьба за третье место. В четвертый день соревнований чешка сумела вырваться вперед на 0,7 мили, набрав 171,2 мили.Однако в последующие два дня костанайка дважды показывала третьи результаты и в итоге, набрав за шесть дней 267,7 миль (430,5 километров) заняла третье место, уступив лишь Марш (320,1 мили) и Божиле (317,1 мили). Четвертый результат показала Парадайз - 258 миль, а пятой стала Химчинская - 225,1 мили. Остальные же участницы не смогли преодолеть 200-мильный рубеж.Тамара Бабич является членом Марафонской команды Шри Чинмоя, участвует во многих пробегах, проводимых на территории области, республики и за ее пределами, в том числе шестичасовые, 12-часовые и 24-часовые пробеги в Астане. Кроме этого, Тамара Бабич неоднократно принимала участие в факельных эстафетах "Бег Мира" в составе интернациональных команд.В 2017 году первым казахстанцем, принявшим участие в шестидневном пробеге в Нью-Йорке стал бегун из Астаны Балтабек Нурахметов, преодолевший дистанцию 283 мили (455 километров).