Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 11-13 мая, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным метеорологов, погоду на большей части Казахстана будет определять южный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами и вероятностью выпадения града. Сильные дожди 11-12 мая на западе, 12-13 мая на северо-западе, севере, 13 мая в центре и на востоке страны. По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури.



"По республике ожидается понижение температурного фона. В северных и восточных регионах в ночные часы ожидаются заморозки до 2 градусов. В дневные часы понижение температуры воздуха на северо-западе и севере страны до 5-15 тепла", - говорится в сообщении.