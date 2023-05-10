Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 11-13 мая, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным метеорологов, погоду на большей части Казахстана будет определять южный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами и вероятностью выпадения града. Сильные дожди 11-12 мая на западе, 12-13 мая на северо-западе, севере, 13 мая в центре и на востоке страны. По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури.
"По республике ожидается понижение температурного фона. В северных и восточных регионах в ночные часы ожидаются заморозки до 2 градусов. В дневные часы понижение температуры воздуха на северо-западе и севере страны до 5-15 тепла", - говорится в сообщении.
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