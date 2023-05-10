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У казахстанцев на электросамокатах должны быть права - Мажилис принял поправки

Просмотров:40 Опубликовано: Сегодня, 10:35
У казахстанцев на электросамокатах должны быть права - Мажилис принял поправки
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Сегодня депутаты Мажилиса приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения". Этим документом электросамокаты признаны транспортным средством, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В соответствии с первым пакетом поправок по регулированию движения электрических самокатов к таковым относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 километров в час.

Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам, по тротуарам - со скоростью пешеходного потока, не более 6 километров в час.

"Допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории", - говорится в законопроекте.

На электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров. На пешеходных переходах и перекрестках водители электросамокатов должны переходить к движению пешком.

Как отметила представившая данные поправки депутат Екатерина Смышляева, к ним постоянно поступают обращения граждан по вопросам регулирования движения новых транспортных средств - электросамокатов, гироскутеров, моноколес. Особенно этот вопрос актуален для крупных городов.

"Движение электросамокатов по дорожному полотну и тротуарам становится источником опасности для пешеходов и водителей. Проект закона был разработан два года назад. Однако технический регламент в отношении электросамокатов был принят только в июле 2022 года", - пояснила Смышляева.

Также, по словам депутата, они приступили к подготовке второго пакета регуляторных инструментов для обеспечения участия акиматов в планировании городского пространства, ответственности шеринговых компаний и регистрации нового вида транспорта.


Источник: Tengrinews.kz
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