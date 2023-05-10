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Железнодорожные билеты могут резко подешеветь в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:03
Железнодорожные билеты могут резко подешеветь в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Транспортные прокуроры добиваются снижения стоимости железнодорожных билетов, передает Tengritravel.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

Главной транспортной прокуратурой в рамках планового анализа изучен приказ уполномоченного органа в сфере транспорта "Об утверждении методики определения предельных уровней цен (тарифов) на услуги по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям" (далее - Методика).

"Установлено, что в методику неправомерно включена формула по определению стоимости проезда по принципу динамического ценообразования, которая фактически могла привести к удорожанию цен на проездной документ", - говорится в сообщении.

На данный нормативный акт 21 февраля Главной транспортной прокуратурой принесен протест в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, который удовлетворен в полном объеме.

"Инициированные прокуратурой поправки позволят существенно снизить стоимость проезда пассажиров в поездах и установить фиксированную цену билетов", - заявили в Генеральной прокуратуре.

На сегодня применение динамического ценообразования при продаже железнодорожных билетов приостановлено, проект приказа об исключении этой нормы находится на стадии согласования с уполномоченными органами.


Источник: Tengrinews.kz
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