Железнодорожные билеты могут резко подешеветь в Казахстане

Транспортные прокуроры добиваются снижения стоимости железнодорожных билетов, передает Tengritravel.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.



Главной транспортной прокуратурой в рамках планового анализа изучен приказ уполномоченного органа в сфере транспорта "Об утверждении методики определения предельных уровней цен (тарифов) на услуги по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям" (далее - Методика).



"Установлено, что в методику неправомерно включена формула по определению стоимости проезда по принципу динамического ценообразования, которая фактически могла привести к удорожанию цен на проездной документ", - говорится в сообщении.



На данный нормативный акт 21 февраля Главной транспортной прокуратурой принесен протест в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, который удовлетворен в полном объеме.



"Инициированные прокуратурой поправки позволят существенно снизить стоимость проезда пассажиров в поездах и установить фиксированную цену билетов", - заявили в Генеральной прокуратуре.



На сегодня применение динамического ценообразования при продаже железнодорожных билетов приостановлено, проект приказа об исключении этой нормы находится на стадии согласования с уполномоченными органами.