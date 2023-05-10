Состав правления изменился в "КазМунайГазе"

В правлении АО "КазМунайГаз" произошли изменения, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе компании и в Казахстанской фондовой бирже (KASE).



Как сообщили в компании, новыми членами правления избраны Дмитрий Макеев и Даурен Карабаев.



"Дмитрий Макеев и Диана Арысова вошли в состав правления АО "КазМунайГаз" вместо Армана Кайрденова и Даурена Карабаева, которые ранее уволились из компании", - сообщили в пресс-службе.



С учетом внесенных изменений правление компании состоит из девяти человек: Магзум Мырзагалиев, Дастан Абдулгафаров, Булат Закиров, Василий Лавренов, Сериккали Брекешев, Даулетжан Хасанов, Куаныш Кудайбергенов, Дмитрий Макеев, Диана Арысова.