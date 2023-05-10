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Состав правления изменился в "КазМунайГазе"

Просмотров:331 Опубликовано: Сегодня, 14:28
Состав правления изменился в "КазМунайГазе"
Фото из открытых источников
В правлении АО "КазМунайГаз" произошли изменения, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе компании и в Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Как сообщили в компании, новыми членами правления избраны Дмитрий Макеев и Даурен Карабаев.

"Дмитрий Макеев и Диана Арысова вошли в состав правления АО "КазМунайГаз" вместо Армана Кайрденова и Даурена Карабаева, которые ранее уволились из компании", - сообщили в пресс-службе.

С учетом внесенных изменений правление компании состоит из девяти человек: Магзум Мырзагалиев, Дастан Абдулгафаров, Булат Закиров, Василий Лавренов, Сериккали Брекешев, Даулетжан Хасанов, Куаныш Кудайбергенов, Дмитрий Макеев, Диана Арысова.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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