Спикера Мажилиса спросили про детей Жигули Дайрабаева

В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались у спикера Ерлана Кошанова, не смущает ли его тот факт, что в одной палате Парламента с ним находится человек, чьи дети привлекались к уголовной ответственности, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Отметим, ранее в Таразе суд вынес приговор сыновьям депутата Жигули Дайрабаева.



"Чисто юридических вопросов к Жигули Дайрабаеву нет", - заявил спикер Мажилиса.



После этого у Ерлана Кошанова поинтересовались, не страдает ли от этого, по его мнению, репутация Мажилиса.



"Я считаю, не страдает", - ответил он.



Напомним, в апреле этого года стало известно, что в городском суде № 2 рассматривалось уголовное дело о мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.



На скамье подсудимых оказались четверо человек. Среди них фигурировали сыновья депутата Мажилиса Жигули Дайрабаева.



"Предприниматели, нарушая правила субсидирования, получили государственные субсидии за приобретенные саженцы клубники "Альбион" (оформив их на крестьянские хозяйства), часть из которых похитили путем мошенничества и потратили на личные нужды, причинив тем самым ущерб государству в размере 550 миллионов тенге. Вина доказана собранными по делу доказательствами: показаниями свидетелей, видеозаписями, заключениями экспертов, вещественными доказательствами и другими", - сообщили ранее в суде.