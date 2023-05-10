Депутат от Amanat сравнил журналистов с животными

Астана. 10 мая. КазТАГ – Депутат мажилиса от партии Amanat Самат Нуртаза сравнил журналистов с животными, передает корреспондент агентства.
«Не является ложью, что некоторые журналисты обращаются к депутатам в поисках хайпа. Например, вы, журналисты, я заметил, прошло полтора месяца, у некоторых депутатов берете по несколько раз интервью, а у некоторых депутатов вовсе не берете интервью. То есть для вас есть какие-то интересные депутаты, поэтому вы делите. Поэтому сравнил с миром животных», - заявил Нуртаза журналистам, объясняя свой пост в Facebook.
Видео общения так называемого «народного избранника» с журналистами опубликовала на своей странице в социальной сети корреспондент «Радио Азаттык» Нургуль Тапаева.
Примечательно, что себя депутат отказался причислять к миру животных, а скандальный пост про журналистов-животных он на тот момент удалил, мотивировав тем, что понял, что его запись могла обидеть представителей СМИ.
Журналисты в понимании представителя являются крокодилами, готовыми наброситься на зебр.
Вопрос о том, кем считает себя сам депутат – зеброй или крокодилом, он счел провокационным.
«Я себя ни с кем не сравниваю!» - заявил Нуртаза.
По его утверждению, журналисты должны брать у депутатов мажилиса интервью по списку в алфавитном порядке.
Отметим, что далеко не все депутаты мажилиса готовы говорить с журналистами, множество якобы публичных личностей часто избегают общения с представителями СМИ.
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