Пожар на Медеу до сих пор не ликвидирован

В ДЧС Алматы сообщили, что полная ликвидация возгорания на склоне Горельника еще не объявлена, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В ходе брифинга ДЧС исполняющий обязанности начальник сообщил, что в настоящее время на территории Иле-Алатауского ГНПП ведется окарауливание и распиливание поваленных деревьев с помощью бензопил, окапывание и увлажнение очагов тления с применением ранцевых аппаратов. В этих работах задействованы с 7 утра 35 сотрудников Медеуского филиала ГНПП "Иле-Алатау" с лопатами и ранцевыми огнетушителями, 15 работников "Казавиалесоохрана", а также четыре сотрудника ДЧС с автоцистерной, которые подвозят воду сотрудникам нацпарка.



"Это гора Горельник, она не просто так называется, горит не первый раз. С 11-го года там много поваленных деревьев, валежника, сухой травы. Идет распил, санитарная очистка территории, корней. Нам сотрудник национального парка сообщил, что ликвидацию они дадут только после последнего затушенного ими пенька. Думаю до конца рабочего дня или завтра они дадут ликвидацию, когда будут полностью уверены, что нет опасности возникновения вторичного возгорания", - сообщил Самат Асаинов.



Напомним, что 7 мая, в 23:53, начался пожар в Медеуском районе, филиале Иле-Алатауского государственного национального природного парка, Мало-Алматинского лесничества, квартал 33. В ходе ликвидации огня погиб сержант гражданской защиты Курманбеков Арслан Жолдасбекулы. Еще один пожарный пострадал при тушении.



Наследникам погибшего на Медеу пожарного Арслана Курманбекова выплатят компенсацию.



В тушении было задействовано два вертолета АО "Казавиаспас", осуществлено 30 сбросов (90 тонн), также задействован вертолет МИ-8 МТВ Службы Спасения акимата Алматы. На месте работают 62 сотрудника и пять единиц техники ДЧС, сотрудники ГНПП - 42 человека.