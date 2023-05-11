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Мигранты и денежные переводы в Казахстан. МВФ озвучил прогноз

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:17
Мигранты и денежные переводы в Казахстан. МВФ озвучил прогноз
Фото:elements.envato.com
Представители Международного валютного фонда по Ближнему Востоку и Центральной Азии озвучили прогноз на 2023 год по трансграничным денежным переводам и притоку мигрантов в страны Центральной Азии, включая Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Ожидается, что в 2023 году существенно снизятся темпы роста трансграничных трансфертов и притока мигрантов по сравнению с 2022 годом. В результате уменьшение денежных переводов и экспорта услуг приведет к ухудшению сальдо счета текущих операций (в среднем на 1,5 и 3 процента ВВП соответственно - прим.). Снижение цен на нефть приведет к дальнейшему ослаблению сальдо счета текущих операций в странах-экспортерах нефти в среднем на 5,4 процента ВВП", - говорится в майском макроэкономическом обзоре МВФ.

Согласно прогнозам, как отмечается, темпы роста ВВП снизятся до 4,2 процента в 2023 году, а затем повысятся до 4,5 процента в 2024 году.

В странах-экспортерах нефти прогнозируется медленное снижение инфляции (до 13 процентов и 8,7 процента в 2023-м и 2024 году соответственно) в силу сохранения повышенного давления на цены в Казахстане из-за высоких темпов роста заработной платы.

В своем выступлении заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Субир Лалл также отметил, что перспективы в странах Кавказа и Центральной Азии (КЦА) определяются целым спектром глобальных и внутренних факторов, главным образом касающихся прогнозов роста в странах - основных торговых партнерах, а также частных трансфертов и притока мигрантов из России.

"Неопределенность является высокой, а риски для базового сценария смещены в сторону ухудшения ситуации в силу угроз для финансовой стабильности, особенно в странах с развитой экономикой, на фоне опасений цепной реакции. Выбор компромиссных вариантов политики стал еще более сложным, и директивным органам потребуется тщательно выверять набор мер политики, чтобы снизить базовую инфляцию, не вызывая при этом финансового напряжения и чрезмерного ужесточения условий, и продолжать предоставлять адресную бюджетную поддержку уязвимым группам, одновременно поддерживая устойчивость долговой ситуации и финансовую стабильность", - добавил Субир Лалл.


Источник: Тengrinews.kz
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