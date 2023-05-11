Расследование начато в отношении КТЖ и аэропорта Астаны

Руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Тимур Каленов сообщил, что в отношении нацкомпании КТЖ и аэропорта Астаны ведутся расследования, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Каленов сообщил, что в 2023 году департамент начал расследования в отношении трех субъектов:



-АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" и ТОО "Дьюфри Централ Эйжа" - пункт 3 статьи 169 ПК "Антиконкурентные соглашения" по признакам ограничения доступа на товарный рынок и устранения с него других субъектов рынка в качестве продавцов (поставщиков) определенных товаров или их покупателей – передача в пользование площадей в стерильной зоне аэропорта для беспошлинной торговли. Расследование продолжается;

-АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" - введения ограничений в отношении создания субъекта рынка и ограничения доступа на товарный рынок, предусмотренного статьей 194 ПК "Антиконкурентные действия (бездействие), соглашения государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка".



По словам Каленова, КТЖ заключила трехстороннее соглашение с Cosco Container Lines (Hong Kong) Co. и Shanhai (Hong Kong) Investment&Development Company Limited, в рамках которого приняла на себя обязательства не создавать новые перегрузочные или аналогичные предприятия, занимающиеся погрузочным бизнесом на станции Хоргос - Алтынколь.



"АЗРК осуществляет работу по защите конкуренции и ограничению монополистической деятельности на товарном рынке в пределах своей компетенции.



Перед нашим департаментом стоят определенные задачи: повышение экономической эффективности и конкурентоспособности субъектов рынка, содействие развитию добросовестной конкуренции, предупреждение, выявление и расследование нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции, пресечение и демонополизация субъектов рынка, ограничивающих конкуренцию", - сказал Тимур Каленов на брифинге СЦК.