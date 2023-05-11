Больше килограмма волос извлекли из желудка девочки в Таразе

В хирургическом отделении Жамбылской областной многопрофильной детской больницы 12-летней жительнице Тараза провели операцию: из ее желудка извлекли килограммовый волосяной ком, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.По словам матери девочки, в течение последних шести месяцев после частых болей в животе, снижения аппетита и потери веса они обратились в поликлинику к гастроэнтерологу. Лечение результатов не принесло, и ребенка отправили на консультацию к детскому хирургу. Обследования выявили в желудке девочки инородное тело, после чего ее срочно госпитализировали.В ходе оперативного вмешательства из желудка пациентки было изъято около 1,2 килограмма инородного тела – трихобезоара (волосяной ком). Операцию провела бригада специалистов: заведующий хирургическим отделением Эльбрус Салпагаров, заведующий операционным отделением Канат Дуйсебаев и анестезиолог Бахтияр Баялиев. Сейчас девочка идет на поправку.По словам матери пациентки, у ее дочери с самого раннего возраста была привычка глотать волосы и шерстяные изделия. Медики попросили родителей уделять особое внимание патологическим поведенческим реакциям детей и при наличии описанной привычки обращаться к специалистам: психологам (психотерапевтам), неврологам и гастроэнтерологам.