Премьер Смаилов пообещал меньшее количество проверок бизнеса после завершения моратория

Премьер-министр Алихан Смаилов пообещал меньшее количество проверок бизнеса после завершения моратория, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьера.



Глава правительства встретился с представителями среднего бизнеса.



Участники обсудили вопросы обеспечения доступности финансирования, увеличения объемов выпуска продукции, импортозамещения и освоения новых производственных ниш, реализации государственных программ поддержки, госзакупок, налогообложения, сертификации, развития индустриальных зон и промышленных парков, внедрения инноваций, экспорта, создания рабочих мест, обучения специалистов и ряд других.



Смаилов отметил, что согласно мировой практике средний бизнес наиболее адаптирован к постоянно изменяющимся рыночным условиям. Это делает его основным игроком экономического развития. В этой связи наиболее развитые государства активно стимулируют небольшие предприятия к расширению и укреплению позиций на мировом рынке.



"Здесь за примерами далеко ходить не надо. Такие компании, как Samsung, Toyota или Hyundai, тоже начинали свой путь как малые и средние предприятия, а сегодня мы их знаем как успешных мировых лидеров. В свою очередь хочу заверить, что правительство продолжит принимать все необходимые меры по созданию благоприятных условий и всесторонней поддержке бизнеса", - сказал Алихан Смаилов.



Глава правительства добавил, что разрабатывается новый Налоговый кодекс, предусматривающий сокращение нагрузки и упрощение процедур налогового администрирования.



В целях дальнейшей защиты прав предпринимателей внедряется регулирование "с чистого листа", в рамках которого будут отменены 10 тысяч необоснованных требований к бизнесу и автоматизированы процедуры во всех сферах госконтроля.



"Это позволит с нового года, после завершения моратория на проверки бизнеса, все графики проверок формировать на основе автоматизированных систем управления рисками, исключая человеческий фактор. Это снизит количество проверок и повысит эффективность госконтроля", - отметил премьер-министр.