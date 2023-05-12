Мотоциклист разбился в центре Семея: жуткое видео сняли на месте ДТП





Мотоциклист насмерть разбился в центре Семея, передает корреспондент Tengrinews.kz.Очевидцы ДТП отправили в редакцию Tengrinews.kz видеозапись с места происшествия. Авария произошла в Семее на пересечении улиц Мухамедханова - Абая накануне вечером."Произошло ДТП между автотранспортным средством марки Hyundaі Sonata и мотоциклом марки Honda. В результате ДТП 25-летний водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. Пассажир мотоцикла доставлен в больницу", - сообщили подробности происшествия в пресс-службе Департамента полиции области Абай.По официальным данным, выясняются все обстоятельства происшествия в рамках досудебного расследования по статье 345, части 3 УК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека"."В соответствии с частью 1 статьи 201 УПК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - отметили в пресс-службе ДП области.