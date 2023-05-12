Машина сбила и переехала ребенка на самокате в Балхаше: появилось видео

В Балхаше 63-летний автомобилист совершил наезд на 8-летнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на самокате, передает корреспондент Tengrinews.kz.Жуткие кадры с места происшествия попали на видео и уже появились в соцсети. Все произошло на улице Желтоксан. Ребенок на самокате пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. На видео запечатлено, как машина сначала сбила его, а затем переехала. Сразу после этого к пострадавшему подбежала женщина.В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области прокомментировали видеозапись. В ведомстве сообщили, что наезд на ребенка был совершен 7 мая."Наезд на пешехода допустил 63-летний водитель автомашины Toyota RAV 4. В результате ДТП 8-летний пешеход доставлен в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.В Управлении здравоохранения региона рассказали о состоянии пострадавшего. По данным ведомства, малыш поступил в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом шейного отдела позвоночника, тупой травмой живота, разрывом правой доли печени. Ему проведена операция."Сейчас ребенок находится в отделении хирургии. Продолжает получать лечение. Состояние ребенка стабильное. Вводится дальнейшее обследование, это КТ. Будет назначена консультация нейрохирургов", - отметили в пресс-службе Управления здравоохранения области.