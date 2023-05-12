Названа дата, когда детям начнут перечислять деньги из Нацфонда

В Министерстве финансов рассказали, как и когда планируется реализовывать проект "Нацфонд - детям", передает корреспондент Tengrinews.kz.



В Послании от 1 сентября 2022 года Глава государства инициировал старт проекта "Национальный фонд – детям", который собираются запустить с 1 января 2024 года.



Как сообщил вице-министр финансов Даурен Темирбеков, до 1 августа этого года планируется утвердить годовой отчет по итогам аудита Нацфонда. На основании данных аудита Национальный банк до 1 сентября направит в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) информацию о сумме 50 процентов от усредненного инвестиционного дохода Нацфонда, а также о сумме и ставке усредненного инвестдохода, ежегодно начисляемого на данную сумму.



До 31 декабря ЕНПФ импортирует необходимую информацию из государственной базы данных о физических лицах.



До 20 января 2024 года ЕНПФ согласует полученную информацию с Минюстом и рассчитывает сумму инвестдохода Нацфонда на одного участника проекта.



До 31 января ЕНПФ направит в Нацбанк заявку на перечисление суммы начисленного инвестдохода по детям, достигающим 18-летия в календарном году. Нацбанк перечислит эти средства на счет ЕНПФ, после чего фонд зачислит эти средства на счета получателей.



"Детей, которым в следующем году будет 18 лет, порядка 260 тысяч человек. Они получат, если на всех считать, около 40 миллионов долларов по всему Казахстану. На одного ребенка в среднем 160-170 долларов, исходя из той доходности, которая сегодня есть, 2,6 процента", - сообщил депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев.



