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Смерть семьи в Алматинской области: Названа причина отравления

Просмотров:417 Опубликовано: Сегодня, 17:52
Смерть семьи в Алматинской области: Названа причина отравления
Фото:gov.kz
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о результатах экспертизы причин отравления семьи 4 мая в селе Коляшы Карасайского района, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ДСЭК Алматинской области сообщили, что по результатам проведенных санитарно-эпидемиологических исследований и замеров обнаружены следы угарного газа в воздухе жилого дома в пределах 1,1-1,3 милиграмма.

"В крови отравившихся выявлено наличие карбоксигемоглобина, что указывает на отравление угарным газом. По результатам осмотра и лабораторных данных выставлен диагноз: токсическое действие угарного газа", - сообщили в санитарно-эпидемиологической службе.

Специалисты отметили, что угарный газ легко вступает в реакцию с гемоглобином, образуя неспособный транспортировать кислород в ткани карбоксигемоглобин.

Напомним, в результате массового отравления в Алматинской области погибли пять человек: отец и четверо детей. Мать детей была госпитализирована, после лечения ее перевели из реанимации в отделение.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 18:47
Страшная трагедия ! Махом потерять детей и мужа
 
 

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