Смерть семьи в Алматинской области: Названа причина отравления

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о результатах экспертизы причин отравления семьи 4 мая в селе Коляшы Карасайского района, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В ДСЭК Алматинской области сообщили, что по результатам проведенных санитарно-эпидемиологических исследований и замеров обнаружены следы угарного газа в воздухе жилого дома в пределах 1,1-1,3 милиграмма.



"В крови отравившихся выявлено наличие карбоксигемоглобина, что указывает на отравление угарным газом. По результатам осмотра и лабораторных данных выставлен диагноз: токсическое действие угарного газа", - сообщили в санитарно-эпидемиологической службе.



Специалисты отметили, что угарный газ легко вступает в реакцию с гемоглобином, образуя неспособный транспортировать кислород в ткани карбоксигемоглобин.



Напомним, в результате массового отравления в Алматинской области погибли пять человек: отец и четверо детей. Мать детей была госпитализирована, после лечения ее перевели из реанимации в отделение.