Ожидает ли казахстанцев подорожание воды

В республиканском государственном предприятии "Казводхоз" высказались о ситуации с водой в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Руководитель группы "Водные ресурсы" офиса цифровой трансформации Министерства экологии и природных ресурсов Каирбек Сисембин рассказал, где самая тяжелая ситуация с водой в стране.



"Если говорить в целом, то это, конечно, засушливые регионы: Кызылординская, Туркестанская области. Актауский регион, если говорить о хозяйственных нуждах населения", - сказал Каирбек Сисембин.



На вопрос, стоит ли казахстанцам ожидать подорожания воды, он ответил, что пока говорить об этом преждевременно.



"Думаю, нужно ставить вопрос о рациональном использовании. Из 100 кубических километров поверхностных вод у нас 16 приходится на сельхоз предприятия, и с помощью космоаналитики в пилоте мы запускаем проект для выявления фактического потребления. У нас статистические данные не совпадают с фактическим потреблением по перерасходу воды. Комплексный подход должен быть. В нашем случае это переход от высоко влагопотребляемых культур, которые выращивают наши фермеры. Это существенно повлияло бы на ситуацию в целом по Казахстану", - подчеркнул Сисембин.