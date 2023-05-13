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Аблай Мырзахметов арестован на два месяца

Просмотров:353 Опубликовано: Сегодня, 10:30
Аблай Мырзахметов арестован на два месяца
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Аблай Мырзахметов арестован на два месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

"12 мая 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мырзахметова А.И. сроком на два месяца", - сообщили в столичном суде.

10 мая экс-председатель правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблай Мырзахметов был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы.

Ранее в Антикоррупционной службе сообщили, что Мырзахметов подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.

Напомним, Аблай Мырзахметов был председателем правления НПП "Атамекен" с 2013 года, до этого с 2007 года являлся председателем правления ОЮЛ "Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен". В феврале 2022 года он сложил полномочия.

Отметим, что Мырзахметов в 2002 году занимал должность министра транспорта и коммуникаций. Но позже был отстранен после того, как его заподозрили в коррупции. В 2003 году его приговорили к пяти годам лишения свободы условно.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • elek
 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 11:25
Биография этого чела просто кричит: "Мафия бессмертна!!!". И это очень печально и грустно, потому что эти мафиози наши соотечественники и по большому счету наши братья...
 
 

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