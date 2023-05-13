Суицид на погранзаставе Шолдала: дело о сперме, водке и Дне пограничника

АЛМАТЫ, 13 мая — Sputnik. Адвокат Сержан Пралиев защищает интересы единственного подозреваемого по этому делу: напомним, 18-летний солдат-срочник Мираш Бекбол покончил с собой на погранзаставе в Жамбылской области, и в этом обвинили его командира - якобы тот был очень строг с солдатом.



Однако позже на одежде и теле погибшего обнаружили следы спермы нескольких человек, и казалось, что это должно было полностью перевернуть версию следствия, но...



День пограничника как фактор самоубийства



По словам адвоката Сержана Пралиева, уголовное дело заняло 32 тома, сейчас перед передачей в суд оно находится на рассмотрении у прокурора.



"Те же статьи Уголовного кодекса остались: "Доведение до самоубийства", "Превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия", "Вымогательство" (10 тысяч тенге) и еще якобы пощечину дал двоим – статья 451, "Превышение власти". Это до кучи - если вдруг по доведению до самоубийства оправдают", - говорит Пралиев.



Рядовой Мираш Бекбол покончил с собой 19 августа, а закрутилась вся история во время подготовки к празднику - Дню пограничника, который в Казахстане отмечается 18 августа.

Накануне торжественной даты, рассказывает Пралиев, опираясь на данные уголовного дела, старшина принес в войсковую часть несколько ящиков водки, чтобы на следующий день пригласить на той весь истеблишмент Жамбылской области. Речь идет о чиновниках и силовиках разных ведомств, в том числе очень высокого ранга, отметил адвокат.



"И вот он (старшина – Sputnik) водку принес и спрятал у себя в каптерке. В тот же день в войсковой части несколько срочников выпивают одну бутылку - свою, которую где-то купили сами. Им показалось мало. Ключи у них есть, они зашли в каптерку старшины и взяли оттуда две дорогостоящие бутылки - по 15 тысяч тенге за бутылку. Взяли и с 00:00 до 05:30 утра пьют. Что там было (дальше) – никому не известно", - говорит адвокат Пралиев.



По его словам, когда на следующий день обнаружили пропажу дорогой водки, старшина построил солдат на плацу и начал их обнюхивать, чтобы выяснить, кто накануне употреблял спиртное.



Так он установил нескольких бойцов. А затем вызвал своего коллегу, который сейчас проходит по делу единственным подозреваемым, и попросил его сделать то же самое.



После солдаты-виновники ЧП, по словам адвоката, перевели старшине на карту сумму, эквивалентную стоимости выпитого ими спиртного. Но на этом все не закончилось. Старшина дал команду своему коллеге погонять солдат по плацу за провинность.



"Мой подзащитный выстроил всех на плацу, чтобы с ними заниматься физподготовкой. И перед всем строем - там 30 человек было - говорит, что они алкаши. Нецензурное словечко ввернул, конечно. Он сказал (другим): "Вы все страдаете из-за этих троих". Начинает физподготовкой минут 30-40 заниматься.



То есть он ругает троих, а суицид совершает впоследствии один. Почему двое других не сделали того же? Получается, что за один день якобы он довел до самоубийства. 18-го он утром устроил физподготовку и отчитал, а 19-го потерпевший покончил с собой. Всё. Никаких других фактов. И это называется у них доведение до самоубийства", - рассказывает Сержан Пралиев версию следствия.



Водка, сперма и стиральная машина



Удивлен адвокат и тем, как в процессе расследования назначали и проводили экспертизы.



Он напомнил, что, согласно первому заключению судмедэкспертов, на одежде и во рту совершившего суицид солдата-срочника Бекбола Мираша обнаружили чужие биологические следы, а точнее – сперму. Согласно ДНК-экспертизе, которую провели под давлением общественности после первых откровений адвоката, сперма принадлежала двоим сослуживцам погибшего, с которыми он накануне выпивал.



"Их было пятеро. Один совершил суицид. ДНК двоих нашли (на теле и одежде погибшего - Sputnik). Один говорит, что они нижнее белье, в том числе трусы, стирают в одной стиральной машинке, и там все перемешивается, и якобы они по ошибке надевают чужие трусы. На самом деле такого нет. Получается, что умерший надел его трусы со спермой? А второй якобы самоудовлетворился, вытер о футболку и кинул ее (в стиральную машинку, и сперма осталась даже после стирки - Sputnik). По показаниям, это было 14 августа. Суицид произошел 19-го. То есть умерший в грязной футболке ходил еще пять дней? Вот логика (cледователей - Sputnik)", - говорит адвокат Пралиев.



По его словам, чтобы доказать, что это были следы не спермы, следователи назначили дополнительную экспертизу. Пралиев уверен: эксперт, которому предстояло ее провести, не обладает необходимыми для этого специальными знаниями, а потому и результат был предсказуем.



"Он дает заключение, что это могла быть не сперма, а другое что-то - слюна, к примеру. Потом они взяли четверо трусов, постирали и дали биологам института судебной экспертизы, и они там находят… Говорят - да, после стирки остаются фрагменты спермы. Дикость какая-то.



Я другим экспертам звоню, спрашиваю, возможно ли такое? Они смеются. Говорят, после стирки никаких следов не остается. В том числе и потому, что порошок имеет химические свойства, температура воды примерно 40 градусов, крутится и вертится 40 минут в машинке. Какие там следы? То есть никаких следов не может остаться. А у них – остались", - недоумевает Сержан Пралиев.



Ещё одна важная улика: что было снято на телефон?



Адвокат обращает внимание на тот факт, что в процессе расследования следователи не придали должного значения очень важной улике - вернее, ее отсутствию, хотя в показаниях свидетелей она фигурирует.

Речь о мобильном телефоне, на который предположительно было снято то, что происходило в ночь с 17 на 18 августа 2022 года, когда компания солдат-срочников устроила вечеринку с выпивкой.



"Есть показания других солдат, которые видели, что (собутыльники погибшего - Sputnik) сломали телефон и куда-то выкинули. Сломали, потому что на телефоне было видео, как ночью они пили и что-то еще там делали. Поэтому они сломали этот телефон.



Когда начали допытываться, где этот телефон, один из них сказал следователям: "Если будете допытываться, где телефон, я совершу суицид". И всё. Его больше не трогали. Теперь он потерпевший. Другой – свидетель. И только командир отделения – подозреваемый", - говорит адвокат.



Он также задается вопросом о том, реально ли было вообще за один день и при известных со слов свидетелей обстоятельствах довести солдата-срочника до самоубийства. Мало того, видеоматериалы, приобщенные к уголовному делу, четко показывают, что никакой физической силы к погибшему командир не применял.



"Еще сделали посмертную психо-психологическую экспертизу. Психолог жамбылский говорит: да, то, что мой подзащитный назвал его алкашом, нецензурно выругался и так далее, могло привести к суициду. И тут опять вопрос: почему двое других этого не сделали? Я этот вопрос задавал, но на него экспертиза не ответила, назвав это некорректным, потому что проводили экспертизу в отношении умершего, а не живых лиц.

И мы в суде, конечно, спросим об этом. Он же не лично умершему говорил это, а в отношении всех троих, фамилии называл, спрашивал, зачем они украли (водку - Sputnik)", - озвучивает некоторые детали материалов дела Сержан Пралиев.



В сухом остатке



По мнению адвоката Сержана Пралиева, следствие явно не хочет замечать не только допущенные им же нарушения, но и игнорирует первопричину трагедии на погранзаставе.

"Все началось с водки. Не будь ее в части, вероятно, ничего бы вообще не произошло", - говорит адвокат.

При этом он уверяет, что показаний, имеющихся в деле, достаточно, чтобы следствие само себе задало массу вопросов.



"Старшина, который водку принес, в самом начале говорил, что это водка – его личная, что купил на праздник дочери. Потом, когда его допросили обстоятельно, он рассказал все. Сказал, что водку ему поручило купить руководство, чтобы встречать высокопоставленных чиновников и офицеров в горах. Они там пили, закусывали, он их там обслуживал. Водка не его. То есть вся история началась с этой водки. Не было бы водки, ничего бы не произошло", - уверен Пралиев.



Он считает абсолютно незаконным тот факт, что следователи не взяли в расчет показания троих солдат, которые видели, как двое участников нетрезвой вечеринки на погранпосту сломали и выкинули телефон, на котором могло находиться видео, которое бы прояснило всю картину. Он уверен, что улика была намеренно уничтожена.



По словам адвоката Сержана Пралиева, это лишь некоторые вопросы, которые у него возникли после ознакомления с материалами уголовного дела. Их еще много, и он надеется получить основательные ответы на них в суде. Пока же дело находится на изучении в военной прокуратуре. Сроки его передачи в суд пока не объявлены.



Суицид солдата-срочника на погранзаставе "Шолдала"



В августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш.



Первоначально семье сообщили, что солдат поругался со своей девушкой, поэтому наложил на себя руки. Однако в сообщениях девушке солдат писал, что ему страшно - и не было ни намека на их ссору.

Потом в его смерти обвинили командира отделения той же заставы, командиру предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.



Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед СМИ и заявил о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии.



По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма. При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим.