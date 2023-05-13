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В Мажилисе объяснили, в каком случае необходимо иметь права на электросамокат

Просмотров:16 Опубликовано: Сегодня, 15:04
В Мажилисе объяснили, в каком случае необходимо иметь права на электросамокат
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
В Мажилисе объяснили, в каком случае необходимо иметь водительские права на электросамокат, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В каком случае для управления электросамокатом при себе необходимо иметь водительское удостоверение? Каких правил движения нужно придерживаться на велодорожках, тротуарах и обочинах? Ответы на эти вопросы подготовили в Парламенте.








В Мажилисе объяснили, в каком случае необходимо иметь права на электросамокат


Мажилис подготовил свод правил движения на электрических самокатах, ведь скоро их признают транспортным средством.

В Мажилисе объяснили, в каком случае необходимо иметь права на электросамокат


Соответствующий закон мажилисмены приняли на прошедшем пленарном заседании. Теперь его рассмотрит Сенат.

В Мажилисе объяснили, в каком случае необходимо иметь права на электросамокат


Напомним, накануне депутаты Мажилиса одобрили ограничения для тех, кто пользуется электросамокатами в Казахстане. Передвигаться по тротуарам они смогут не быстрее шести километров в час. А выезжать на дорогу разрешат только с 18 лет при наличии водительских прав любой категории и специальной экипировки. Перевозить груз и пассажиров категорически запрещается.

Кроме того, на пешеходных переходах и перекрестках необходимо слезать с самокатов и идти через дорогу пешком. Проект закона направили на рассмотрение в Сенат.


Источник: Tengrinews.kz
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