В Мажилисе объяснили, в каком случае необходимо иметь права на электросамокат

В Мажилисе объяснили, в каком случае необходимо иметь водительские права на электросамокат, передает корреспондент Tengrinews.kz.В каком случае для управления электросамокатом при себе необходимо иметь водительское удостоверение? Каких правил движения нужно придерживаться на велодорожках, тротуарах и обочинах? Ответы на эти вопросы подготовили в Парламенте.Мажилис подготовил свод правил движения на электрических самокатах, ведь скоро их признают транспортным средством.Соответствующий закон мажилисмены приняли на прошедшем пленарном заседании. Теперь его рассмотрит Сенат.Напомним, накануне депутаты Мажилиса одобрили ограничения для тех, кто пользуется электросамокатами в Казахстане. Передвигаться по тротуарам они смогут не быстрее шести километров в час. А выезжать на дорогу разрешат только с 18 лет при наличии водительских прав любой категории и специальной экипировки. Перевозить груз и пассажиров категорически запрещается.Кроме того, на пешеходных переходах и перекрестках необходимо слезать с самокатов и идти через дорогу пешком. Проект закона направили на рассмотрение в Сенат.