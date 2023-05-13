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Попытка экибастузца спрыгнуть с крыши попала на видео

Просмотров:236 Опубликовано: Сегодня, 19:36
Попытка экибастузца спрыгнуть с крыши попала на видео
Фото: скриншот видео
13 мая в дежурную часть УП города поступило сообщение, что на крыше пятиэтажки, расположенной по улице Торайгырова, стоит мужчина и хочет спрыгнуть, сообщает Zakon.kz.

На место выехали участковые инспекторы полиции Нурсултан Серкбаев и Маулет Карыбаев. Полицейские увидели на крыше мужчину, который стоял на самом краю и кричал: "Не подходите! Я сейчас буду прыгать!".

"Когда поднялся на крышу, я стал задавать разные вопросы, чтобы отвлечь его. Мужчина сообщил, что у него сегодня день рождения, но его обидели. Я сказал ему, зачем прыгать, давай я помогу тебе. Он посмотрел на меня, и согласился", – рассказал Серкбаев.

В этот момент, участковый привлек его к себе и стал спускать его по лестнице. Внизу уже находилась скорая помощь.

28-летний мужчина передан медикам.



Источник: zakon.kz
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