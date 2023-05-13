Попытка экибастузца спрыгнуть с крыши попала на видео

13 мая в дежурную часть УП города поступило сообщение, что на крыше пятиэтажки, расположенной по улице Торайгырова, стоит мужчина и хочет спрыгнуть, сообщает Zakon.kz.На место выехали участковые инспекторы полиции Нурсултан Серкбаев и Маулет Карыбаев. Полицейские увидели на крыше мужчину, который стоял на самом краю и кричал: "Не подходите! Я сейчас буду прыгать!"."Когда поднялся на крышу, я стал задавать разные вопросы, чтобы отвлечь его. Мужчина сообщил, что у него сегодня день рождения, но его обидели. Я сказал ему, зачем прыгать, давай я помогу тебе. Он посмотрел на меня, и согласился", – рассказал Серкбаев.В этот момент, участковый привлек его к себе и стал спускать его по лестнице. Внизу уже находилась скорая помощь.28-летний мужчина передан медикам.