Жительницу Уральска оштрафовали за объезд ямы. Она выиграла суд

Жительница Уральска выиграла в суде, доказав, что наложенный на нее штраф за объезд ямы был незаконен, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой город".



В середине апреля Дамиру Сманкулову оштрафовали за объезд глубокой ямы на дороге. Тогда женщина отказалась подписывать протокол. Ей сказали, что она должна приехать в управление полиции, но женщина отказалась.



В пресс-службе Департамента полиции ЗКО пояснили, что женщине выписали административный протокол по статье 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования". Сумма штрафа составила 17 тысяч тенге. Позже Сманкулова обратилась в суд. 4 мая состоялось первое судебное заседание, где жительница попросила отменить решение. Однако суд попросил участников процесса предоставить необходимые документы и отложил судебное заседание.



Повторное судебное заседание состоялось 12 мая, где судья административного суда Уральска Ботагоз Баймуханова огласила решение по данному делу. Судья отметила, что в ходе заседании должностным лицом не представлены доказательства.



"Жалобу Сманкуловой удовлетворить. Наложение административного взыскания Асановым - отменить. Производство прекратить в связи с недоказанностью действий состава административного нарушения. На постановление может быть подана жалоба в течение 10 дней, - пояснила Ботагоз Баймуханова.



Кроме того, судья отметила, что в материалах дела имеется рапорт сотрудника, протокол об административном нарушении, где указано, что водитель при перестроении не включил поворотник. Отмечается, суд руководствовался только доказательствами, представленными в судебном заседании.