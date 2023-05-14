В Казахстан приезжает втрое больше туристов из-за рубежа

Среди VIP-туристов особым спросом пользуются — трофейная охота на краснокнижных животных, экскурсия на Байконур и даже полет в стратосферу за 1,8 млн тенге, передает ИА «NewTimes.kz».



Об этом сообщает сайт Profi.travel. Поток иностранных туристов в Казахстан за год увеличился в три раза.



«Для экстремальных туристов в стране оказывается достаточно разнообразный спектр услуг. Есть на выбор как и обычные полеты на вертолете, так и полет в стратосферу. Начиная от путешествия на вертолете и заканчивая полетом в стратосферу. Всего за 6 секунд без гравитации с вас возьмут 1, 8 млн тенге», — говорится на сайте.



Дороже всего обходится охота на редких животных.



«Охота осуществляется на животных, которые вышли из репродуктивного возраста. То есть это уже старые животные. Урона для природы как такового нет. Такая охота стандартна во всем мире. В Казахстане, допустим, стоимость охоты на козерога порядка 5 тысяч американских долларов, на марала — 7 тыс, на косулю порядка 1,5-2 тыс. Это три основных охотничьих вида в Казахстане. На данный момент в Казахстан приезжают в основном иностранные трофейные охотники, потому что там более высокий платежный спрос», — говорит руководитель республиканской ассоциации «Табигат» Кажым Джумалиев.



Есть и более доступные виды отдыха.



«В Казахстане у нас есть возможность отдыха для любого кармана. От бюджетного до люкса. Кто какие виды отдыха предпочитает. Например, если заранее запланировать свой отдых, можно с 50-процентной скидкой приобрести тур в Мангистау в тот же курортный отель. И в Алаколь, допустим, в феврале на летний отдых предлагает 20-30-процентные скидки. Здесь дело не в том, на какую сумму рассчитывать, а дело в запланированном, организованном отдыхе», — говорит пресс-секретарь АО «НК «Kazakh Tourism» Ернур Кенжебеков.



Также иностранные туристы предпочитают вертолетные туры. К примеру, в восточном Казахстане можно полетать на воздушном судне над озером Маркаколь, Рахмановскими ключами, увидеть водопады и реки. Путешествие по особо охраняемым природным территориям на вертолете обойдется в 3,5 млн тенге.



Что касается общих затрат, то в среднем иностранный турист тратит в Казахстане 700 тыс тенге.