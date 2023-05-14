"Два миллиона в месяц". Видео астанчанина о расходах обсуждают в Казнете

Столичный предприниматель взбудоражил соцсети видеороликом о том, что в месяц он тратит около двух миллионов тенге. Подробнее о расходах молодого бизнесмена рассказывает Tengri Life.
26-летний Алибаев Арыстан опубликовал на своей странице в TikTok ролик, в котором честно признается о том, на что тратит довольно большую сумму денег.
"Два миллиона тенге я потратил за предыдущий месяц. Самая главная статья расхода с прекрасным видом и красивым холлом, я трачу 330 тысяч тенге в месяц. На такси в среднем уходит около 150 тысяч тенге. На еду около 200 тысяч в месяц. Такая же большая трата - это спортзал, около 100 000 тысяч в месяц с учетом тренера. На одежду около 40-50 тысяч в месяц. Отдельная статья расхода "Развлечения" - 400 тысяч в месяц", - добавляет он, раскрывая часть расходов.
Под постом более ста комментариев. Некоторые пользователи соцсети отмечают, что хотели бы также зарабатывать.
"Кем работаете?", "Чем занимается он?", "Моя зарплата - 150 тысяч тенге в месяц", "А ты попробуй на 150 000 тысяч тенге прожить", "Хвастаться нехорошо", - пишут в комментариях пользователи соцсети.
Молодой человек рассказал нашему изданию, что у него свое маркетинговое агентство, доходы от которого позволяют ему тратить такую сумму денег на себя.
"Такой видеоролик я увидел у одного IT-шника из Канады, мне очень понравилось. Я решил снять похожий ролик с учетом казахстанских реалий. Лично меня такие истории очень мотивируют, я их сохраняю, чтобы временами вдохновляться. Поэтому решил, почему бы не рассказать свою историю? Тем более, что все налоги я честно плачу. Если при просмотре такого видео, кто-то захочет работать в похожей сфере, маркетинге, то это будет супер", - отмечает парень.
Арыстан отмечает, что доход агентства довольно сильно скачет, однако свои два миллиона прибыли заработать получается.
"Агенству около двух лет на рынке. Первые три месяца были убыточными, однако сейчас мы в плюсе. Самое главное, что меняется после обретения определенного уровня доходов, - это то, что ты начинаешь чувствовать больше ответственности за свою жизнь, по-настоящему осознаешь, как важно здоровое окружение, спорт, правильное питание. Идет мотивация теперь не от "бедности", а "к счастливой, долгой, благополучной жизни", - говорит он.
Молодой предприниматель добавляет, что к негативным комментариям относится отлично. Так как вместе с ними увеличивается и трафик, просмотры контента. Его следующая цель - начать отчислять часть своего дохода на благотворительность.
"К сожалению, пока не отдаю средства на благотворительность. Планирую часть денег, какой-то процент дохода отдавать на такие цели тоже. Кроме того, мой бизнес сейчас позволяет копить средства, которые в дальнейшем хотелось бы инвестировать в какой-нибудь качественный IT-продукт. Сейчас я работаю над тем, чтобы зарабатывать деньги и строить отличную команду. Возможно, после этого я буду работать над стартапами", - делится планами молодой человек.