"Два миллиона в месяц". Видео астанчанина о расходах обсуждают в Казнете

Столичный предприниматель взбудоражил соцсети видеороликом о том, что в месяц он тратит около двух миллионов тенге. Подробнее о расходах молодого бизнесмена рассказывает Tengri Life.26-летний Алибаев Арыстан опубликовал на своей странице в TikTok ролик, в котором честно признается о том, на что тратит довольно большую сумму денег."Два миллиона тенге я потратил за предыдущий месяц. Самая главная статья расхода с прекрасным видом и красивым холлом, я трачу 330 тысяч тенге в месяц. На такси в среднем уходит около 150 тысяч тенге. На еду около 200 тысяч в месяц. Такая же большая трата - это спортзал, около 100 000 тысяч в месяц с учетом тренера. На одежду около 40-50 тысяч в месяц. Отдельная статья расхода "Развлечения" - 400 тысяч в месяц", - добавляет он, раскрывая часть расходов.Под постом более ста комментариев. Некоторые пользователи соцсети отмечают, что хотели бы также зарабатывать."Кем работаете?", "Чем занимается он?", "Моя зарплата - 150 тысяч тенге в месяц", "А ты попробуй на 150 000 тысяч тенге прожить", "Хвастаться нехорошо", - пишут в комментариях пользователи соцсети.Молодой человек рассказал нашему изданию, что у него свое маркетинговое агентство, доходы от которого позволяют ему тратить такую сумму денег на себя."Такой видеоролик я увидел у одного IT-шника из Канады, мне очень понравилось. Я решил снять похожий ролик с учетом казахстанских реалий. Лично меня такие истории очень мотивируют, я их сохраняю, чтобы временами вдохновляться. Поэтому решил, почему бы не рассказать свою историю? Тем более, что все налоги я честно плачу. Если при просмотре такого видео, кто-то захочет работать в похожей сфере, маркетинге, то это будет супер", - отмечает парень.Арыстан отмечает, что доход агентства довольно сильно скачет, однако свои два миллиона прибыли заработать получается."Агенству около двух лет на рынке. Первые три месяца были убыточными, однако сейчас мы в плюсе. Самое главное, что меняется после обретения определенного уровня доходов, - это то, что ты начинаешь чувствовать больше ответственности за свою жизнь, по-настоящему осознаешь, как важно здоровое окружение, спорт, правильное питание. Идет мотивация теперь не от "бедности", а "к счастливой, долгой, благополучной жизни", - говорит он.Молодой предприниматель добавляет, что к негативным комментариям относится отлично. Так как вместе с ними увеличивается и трафик, просмотры контента. Его следующая цель - начать отчислять часть своего дохода на благотворительность."К сожалению, пока не отдаю средства на благотворительность. Планирую часть денег, какой-то процент дохода отдавать на такие цели тоже. Кроме того, мой бизнес сейчас позволяет копить средства, которые в дальнейшем хотелось бы инвестировать в какой-нибудь качественный IT-продукт. Сейчас я работаю над тем, чтобы зарабатывать деньги и строить отличную команду. Возможно, после этого я буду работать над стартапами", - делится планами молодой человек.