Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 15 Мая
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.99 KZT
  • €1 = 486.53 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Президент Токаев поздравил казахстанских боксеров с победой на ЧМ

Просмотров:278 Опубликовано: Вчера, 19:33
Президент Токаев поздравил казахстанских боксеров с победой на ЧМ
.
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских боксеров, которые стали победителями на чемпионата мира в Ташкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"С интересом посмотрел финальные поединки на чемпионате мира по боксу. От всей души поздравляю Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, показавших бокс высшего уровня, проявивших волю к победе и подлинный патриотизм. Четверо чемпионов мира – казахи!", - написал Президент на своей странице в Twitter.

Напомним, 21-летний казахстанец перебоксировал соперника из Узбекистана в финале ЧМ-2023.

Ранее за золото мирового турнира боксировал 19-летний Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов) и стал первым чемпионом турнира.

Серебряным призером ЧМ-2023 стал 28-летний Дулат Бекбауов (до 67 килограммов).


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика