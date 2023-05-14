Президент Токаев поздравил казахстанских боксеров с победой на ЧМ

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских боксеров, которые стали победителями на чемпионата мира в Ташкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"С интересом посмотрел финальные поединки на чемпионате мира по боксу. От всей души поздравляю Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, показавших бокс высшего уровня, проявивших волю к победе и подлинный патриотизм. Четверо чемпионов мира – казахи!", - написал Президент на своей странице в Twitter.



Напомним, 21-летний казахстанец перебоксировал соперника из Узбекистана в финале ЧМ-2023.



Ранее за золото мирового турнира боксировал 19-летний Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов) и стал первым чемпионом турнира.



Серебряным призером ЧМ-2023 стал 28-летний Дулат Бекбауов (до 67 килограммов).