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Задержан подозреваемый в поджоге авто журналиста Сутягина

Просмотров:208 Опубликовано: Вчера, 21:21
Задержан подозреваемый в поджоге авто журналиста Сутягина
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступности и криминальной полиции Атырауской области установлен и задержан подозреваемый в поджоге автомобиля журналиста Виктора Сутягина, передает Tengrinews.kz.

Иной информации стражи порядка пока не дают, так же как и не озвучивают причины поджога.

Напомним, ранее Виктор Сутягин сообщил, что ночью, 11 мая, неизвестный человек подошел к его машине, "что-то сделал на капоте", а потом раздался взрыв. По словам журналиста, инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Виктор Сутягин - известный в Атырау журналист. Ему 67 лет. Работает собственным корреспондентом МИА "Казинформ". Ранее он публиковался в "Прикаспийской коммуне", "Караване", "Казахстанской правде" и других СМИ.


Источник: Tengrinews.kz
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