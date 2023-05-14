Задержан подозреваемый в поджоге авто журналиста Сутягина

Сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступности и криминальной полиции Атырауской области установлен и задержан подозреваемый в поджоге автомобиля журналиста Виктора Сутягина, передает Tengrinews.kz.



Иной информации стражи порядка пока не дают, так же как и не озвучивают причины поджога.



Напомним, ранее Виктор Сутягин сообщил, что ночью, 11 мая, неизвестный человек подошел к его машине, "что-то сделал на капоте", а потом раздался взрыв. По словам журналиста, инцидент попал на камеру видеонаблюдения.



Виктор Сутягин - известный в Атырау журналист. Ему 67 лет. Работает собственным корреспондентом МИА "Казинформ". Ранее он публиковался в "Прикаспийской коммуне", "Караване", "Казахстанской правде" и других СМИ.