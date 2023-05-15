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Субсидии на 800 миллионов тенге выплатило государство мошенникам

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 16:01
Субсидии на 800 миллионов тенге выплатило государство мошенникам
Фото:elements.envato.com
Фиктивные счета-фактуры на 800 миллионов тенге выписали в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области расследует уголовное дело в отношении ряда лиц, выписывавших счета-фактуры без фактической поставки товаров, работ и услуг с использованием реквизитов и документов крестьянских хозяйств.

"Фиктивные счета-фактуры выписывали на поставку субсидируемых сортов малины, далее от имени фермеров подавали электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хозяйств", - сообщили в АФМ.

При проверке у фермеров посевных площадей малины не обнаружили. Таким образом, указанные граждане получили от государства субсидии на сумму более 800 миллионов тенге.

"Зарегистрированы 4 уголовных дела по фактам мошенничества. Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит. В соответствии со статьей 77 Конституции и статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - сообщили в АФМ.


Источник: Тengrinews.kz
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