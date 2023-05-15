Никаких мероприятий не будет - пресс-секретарь о юбилее Токаева

Пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай сообщил, что 17 мая свой день рождения Касым-Жомарт Токаев проведет в обычном рабочем режиме, передает Tengrinews.kz.



"В пресс-службу Президента поступают вопросы представителей средств массовой информации о том, как Глава государства намерен отметить свой день рождения.



В связи с этим хотел бы проинформировать, что никаких мероприятий по этому поводу не планируется. Это принципиальная позиция Президента.



Глава государства проведет 17 мая в обычном рабочем режиме. Как мы уже сообщали, в этот день начинается его государственный визит в Китай. Ни в Казахстане, ни в рамках программы визита в КНР никаких мероприятий по случаю дня рождения не будет", - заявил Желдибай.



Напомним, 17 мая Касым-Жомарту Токаеву исполнится 70 лет.