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400 миллиардов тенге из госбюджета использовали неэффективно в Казахстане - Минфин

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 16:20
400 миллиардов тенге из госбюджета использовали неэффективно в Казахстане - Минфин
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Сумма неэффективно использованных бюджетных денег, выделенных в 2022 году, составила 421 миллиардов тенге. Об этом сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2022 году составила 421 миллиардов тенге или 2,3 процента от общего объема расходов. Это без учета аудиторских мероприятий высшей аудиторской палаты и ревизионных комиссий. Для повышения ответственности администраторов за эффективное и полное освоение бюджетных средств приняты меры. По итогам 2022 года 113 сотрудников центральных и местных исполнительных органов привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе занимающие руководящие должности - 82", - озвучил министр во время презентации отчетов правительства и высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

При этом он отметил, что расходы бюджета исполнены на 98,6 процента и составили 18,5 триллиона тенге.

Не исполнено, по словам министра, 262 миллиарда тенге. Из них, по его словам, 181 миллиард тенге - это сэкономленные деньги по резерву правительства, а также прочая экономия.

"Не освоен 81 миллиард тенге. Основные причины неосвоения: срыв поставщиками условий договора, длительное прохождение либо отсутствие положительного заключения госэкспертизы на ПСД, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур. В конце года в республиканском бюджете были сформированы значительные кассовые остатки. За счет этих остатков мы смогли бесперебойно начать финансирование бюджета текущего года.
В целом из республиканского бюджета профинансированы 39 государственных органов, которыми утверждены 2054 показателя прямых результатов и 474 показателя конечных результатов. В результате исполнения бюджета достигнуты порядка 90 процентов показателей", - добавил Жамаубаев.


Источник: Тengrinews.kz
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