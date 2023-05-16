"Напали в киноруме". Групповое изнасилование расследуют в Алматы

Полиция проверяет сообщение о групповом изнасиловании 20-летней девушки в одном из кинорумов Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В соцсетях фонда "НеМолчиKZ" появилось сообщение о групповом изнасиловании, которое, как утверждают авторы, произошло в ночь на 14 мая. В сообщении говорится, что 20-летняя девушка отправилась в кинорум со своим знакомым, но там была изнасилована знакомым и еще двумя мужчинами. Знакомый, который, по словам девушки, является директором этого заведения, сразу после изнасилования стал угрожать, что распространит в интернете ее интимные фото и видео. Девушка разбила бутылку на баре и попыталась совершить суицид, после чего все трое участников скрылись с места происшествия.



В полиции Алматы прокомментировали этот инцидент. Девушка, 2002 года рождения, действительно подала заявление об изнасиловании.



В рамках производства следствием назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время во исполнение требований статьи 24 УПК РК досудебное расследование направлено на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельства дела.