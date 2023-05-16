Давку из-за бесплатных донеров устроила молодёжь в Актобе

Акция по раздаче донеров переросла в неконтролируемую давку в Актобе. В полиции прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.Видео происшествия появилось в соцсетях.В пресс-службе ДП региона уточнили, что дело было 15 мая. В городе открывали новую точку быстрого питания у кооперативного техникума и решили бесплатной едой привлечь внимание населения. Актюбинцы от "подарка" не отказалась. Отведать донеров собралось более сотни человек. Люди устроили давку.Чудом никто не пострадал."По данному факту городским отделом полиции №3 в отношении организатора мероприятия составлен административный протокол по статье 505 КоАП РК - "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населённых пунктов". Организатор оштрафован на 55 тысяч тенге", - сообщили в полиции.