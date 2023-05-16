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Давку из-за бесплатных донеров устроила молодёжь в Актобе

Просмотров:334 Опубликовано: Сегодня, 18:00
Давку из-за бесплатных донеров устроила молодёжь в Актобе
Кадр из видео
Акция по раздаче донеров переросла в неконтролируемую давку в Актобе. В полиции прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

Видео происшествия появилось в соцсетях.

В пресс-службе ДП региона уточнили, что дело было 15 мая. В городе открывали новую точку быстрого питания у кооперативного техникума и решили бесплатной едой привлечь внимание населения. Актюбинцы от "подарка" не отказалась. Отведать донеров собралось более сотни человек. Люди устроили давку.



Чудом никто не пострадал.

"По данному факту городским отделом полиции №3 в отношении организатора мероприятия составлен административный протокол по статье 505 КоАП РК - "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населённых пунктов". Организатор оштрафован на 55 тысяч тенге", - сообщили в полиции.


Источник: Baigenews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Tor1m
 Lite (Посетители) Сегодня, 18:28
Если не дай бог кому то нужно будет что то нехорошее сделать с нашей Страной - им будет достаточно объявить о бесплатной еде.

Очень жаль, конечно.
 
 

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