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Жигули Дайрабаев ответил на очередное обвинение против его сыновей

Просмотров:476 Опубликовано: Сегодня, 14:26
Жигули Дайрабаев ответил на очередное обвинение против его сыновей
Фото: parlam.kz
Депутат Мажилиса Жигули Дайрабаев прокомментировал очередное обвинение против его сыновей. Ранее в СМИ появилась информация, что дети депутата держали в трудовом рабстве человека, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах Мажилиса Дайрабаев назвал эти обвинения ложными.

"У нас есть адвокат - он со всем этим будет разбираться. Дайте мне возможность подготовиться", - попросил журналистов депутат.

Дайрабаев заверил, что не знаком с мужчиной, предъявившим эти обвинения.

"Может, он и видел меня, меня многие знают. 20 миллионов человек меня видят. Я не знаю этого мужчину. Этим вопросом конкретно будут заниматься адвокаты. Дождемся от них ответов, и после я отвечу", - сказал депутат.

Напомним, в ряде казахстанских СМИ появилась информация о 60-летнем жителе Жамбылской области Василие Ковешникове. Он заявил, что его якобы держали в трудовом рабстве сыновья Жигули Дайрабаева, осужденные в апреле бизнесмены Марат Дайрабаев и Дидар Молдакалык. Ковешников заявил, что его силой удерживали в доме, избивали и не платили за работу.

Ранее Жигули Дайрабаев ответил на обвинения в махинациях с недвижимостью. В своем аккаунте в Facebook депутат отметил, что из-за плотного графика он смог отреагировать на слухи о нем только в соцсетях.

Напомним, ранее в Жамбылской области жители села Кенес обвинили агрофирму в захвате земель. По их словам, компания обманным путем завладела 10 тысячами гектаров в их населенном пункте. Сельчанам обещали дивиденды. Однако прибыли они так и не получили. В этой истории фигурировало имя мажилисмена Жигули Дайрабаева.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Lite (Посетители) Сегодня, 16:30
Закройте его уже по максималке и полностью лишите имущества в т.ч. и членов семьи. Глаза болят от новостей про вредителей и бездельников уже!
 
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  • chilian
 babe (Посетители) Сегодня, 15:59
90% людей во власти так или иначе причастны к уголовным делам !
 
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  • ЛШП
  • Placida
 шаман (Посетители) Сегодня, 14:52
Рафик ни в чем не виноват

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • Placida
  • kolu411
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  • chilian
  • elek
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:34
По нему по ходу не отставка, а тюрьма плачет devil
 
 

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