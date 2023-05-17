Жигули Дайрабаев ответил на очередное обвинение против его сыновей

Депутат Мажилиса Жигули Дайрабаев прокомментировал очередное обвинение против его сыновей. Ранее в СМИ появилась информация, что дети депутата держали в трудовом рабстве человека, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В кулуарах Мажилиса Дайрабаев назвал эти обвинения ложными.



"У нас есть адвокат - он со всем этим будет разбираться. Дайте мне возможность подготовиться", - попросил журналистов депутат.



Дайрабаев заверил, что не знаком с мужчиной, предъявившим эти обвинения.



"Может, он и видел меня, меня многие знают. 20 миллионов человек меня видят. Я не знаю этого мужчину. Этим вопросом конкретно будут заниматься адвокаты. Дождемся от них ответов, и после я отвечу", - сказал депутат.



Напомним, в ряде казахстанских СМИ появилась информация о 60-летнем жителе Жамбылской области Василие Ковешникове. Он заявил, что его якобы держали в трудовом рабстве сыновья Жигули Дайрабаева, осужденные в апреле бизнесмены Марат Дайрабаев и Дидар Молдакалык. Ковешников заявил, что его силой удерживали в доме, избивали и не платили за работу.



Ранее Жигули Дайрабаев ответил на обвинения в махинациях с недвижимостью. В своем аккаунте в Facebook депутат отметил, что из-за плотного графика он смог отреагировать на слухи о нем только в соцсетях.



Напомним, ранее в Жамбылской области жители села Кенес обвинили агрофирму в захвате земель. По их словам, компания обманным путем завладела 10 тысячами гектаров в их населенном пункте. Сельчанам обещали дивиденды. Однако прибыли они так и не получили. В этой истории фигурировало имя мажилисмена Жигули Дайрабаева.