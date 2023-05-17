Можно ли расплачиваться монетами 1, 2 и 5 тенге в Казахстане

В Национальном банке прокомментировали использование монет номиналом 1, 2 и 5 тенге, передает Tengrinews.kz.



В Нацбанке пояснили, что делают заявление на фоне случаев отказа в принятии циркуляционных (которые использует население в ежедневных расчетах) монет мелкого номинала - 1, 2, 5 тенге - в качестве средства платежа.



"В наличном денежном обращении на территории Казахстана используются следующие номиналы циркуляционных монет: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 тенге.



Они являются законным платежным средством. Монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются всеми банками и Национальным оператором почты "Казпочта", - заявили в Нацбанке.



Монетарный регулятор уточнил, что отказ в приеме по нарицательной стоимости банкнот и монет национальной валюты влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 206 КоАП.