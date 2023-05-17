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Можно ли расплачиваться монетами 1, 2 и 5 тенге в Казахстане

Просмотров:243 Опубликовано: Сегодня, 15:15
Можно ли расплачиваться монетами 1, 2 и 5 тенге в Казахстане
Фото из открытых источников
В Национальном банке прокомментировали использование монет номиналом 1, 2 и 5 тенге, передает Tengrinews.kz.

В Нацбанке пояснили, что делают заявление на фоне случаев отказа в принятии циркуляционных (которые использует население в ежедневных расчетах) монет мелкого номинала - 1, 2, 5 тенге - в качестве средства платежа.

"В наличном денежном обращении на территории Казахстана используются следующие номиналы циркуляционных монет: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 тенге.

Они являются законным платежным средством. Монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются всеми банками и Национальным оператором почты "Казпочта", - заявили в Нацбанке.

Монетарный регулятор уточнил, что отказ в приеме по нарицательной стоимости банкнот и монет национальной валюты влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 206 КоАП.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Vohazab
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Lite (Посетители) Сегодня, 16:29
Почему магазины отказываются принимать наличку в угоду непонятным переводам в приложении непонятных банков??? У нас что, отменили наличные деньги???

Уже достали.

Добрая часть инфляции, уходов от налогов и куча других нарушений - следствие существования бесполезных и тянущих страну на дно приложений известных банков.
 
 

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