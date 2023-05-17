Поезд наехал на два автомобиля на станции Алматы

В соцсетях появились жуткие кадры аварии на охраняемом железнодорожном переезде частного подъездного пути на станции Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.Фотографии с места происшествия опубликовала пользовательница Facebook Ксения Зеленская. По ее словам, на железнодорожном переезде по улице Бурундайская маневровый состав врезался в поток машин, идущих в обе стороны. Согласно публикации, столкновение состава с двумя автомобилями произошло утром 6 мая."Шлагбаум был открыт, светофор не был включен, дежурный вышел из своей будки только после наезда на машины. Составитель вагонов спокойно наблюдал, как состав врезается в поток машин. Правоохранительные органы тщательно скрывают данное ДТП (протоколов нет, регистрации данного ДТП тоже нет). Прошло уже 10 дней, и со стороны правоохранительных органов полнейшая тишина, на звонки не отвечают. Делают вид, что никакого ДТП не было", - написала она.В пресс-службе КТЖ подтвердили инцидент и попросили водителей быть внимательными на железнодорожных переездах."6 мая, в 9:42, на станции Алматы, на охраняемом железнодорожном переезде частного подъездного пути, произошло ДТП с участием водителей двух автомобилей. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Переездная сигнализация работает исправно. Дежурный по переезду - работник частного предприятия", - пояснили в пресс-службе.