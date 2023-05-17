Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 17 Мая
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.13 KZT
  • €1 = 489.24 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Поезд наехал на два автомобиля на станции Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:16
Поезд наехал на два автомобиля на станции Алматы
Фото: Ксения Зеленская/facebook.com
В соцсетях появились жуткие кадры аварии на охраняемом железнодорожном переезде частного подъездного пути на станции Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фотографии с места происшествия опубликовала пользовательница Facebook Ксения Зеленская. По ее словам, на железнодорожном переезде по улице Бурундайская маневровый состав врезался в поток машин, идущих в обе стороны. Согласно публикации, столкновение состава с двумя автомобилями произошло утром 6 мая.

"Шлагбаум был открыт, светофор не был включен, дежурный вышел из своей будки только после наезда на машины. Составитель вагонов спокойно наблюдал, как состав врезается в поток машин. Правоохранительные органы тщательно скрывают данное ДТП (протоколов нет, регистрации данного ДТП тоже нет). Прошло уже 10 дней, и со стороны правоохранительных органов полнейшая тишина, на звонки не отвечают. Делают вид, что никакого ДТП не было", - написала она.

В пресс-службе КТЖ подтвердили инцидент и попросили водителей быть внимательными на железнодорожных переездах.

Поезд наехал на два автомобиля на станции Алматы


"6 мая, в 9:42, на станции Алматы, на охраняемом железнодорожном переезде частного подъездного пути, произошло ДТП с участием водителей двух автомобилей. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Переездная сигнализация работает исправно. Дежурный по переезду - работник частного предприятия", - пояснили в пресс-службе.

Поезд наехал на два автомобиля на станции Алматы


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика