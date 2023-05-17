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ЕНПФ ищет 180 тысяч не обратившихся за пенсией казахстанцев. Что ждет их накопления

Просмотров:754 Опубликовано: Вчера, 19:40
ЕНПФ ищет 180 тысяч не обратившихся за пенсией казахстанцев. Что ждет их накопления
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) совместно с госкорпорацией "Правительство для граждан" выявили более 180 тысяч пенсионеров, которые вовремя не обратились за положенными им выплатами в ЕНПФ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

В прошлом месяце тем из этих пенсионеров, которые зарегистрированы в базе мобильных граждан (БМГ), были разосланы sms-сообщения для получения их согласия на оказание услуги по выплате пенсионных накоплений в проактивном формате.

Однако, как отмечают в ЕНПФ, идентификация осложняется тем, что далеко не у всех получателей телефонные номера зарегистрированы в БМГ.

"Кроме того, госкорпорация установила, что более 57 тысяч человек выехали на постоянное место жительства за пределы Казахстана. Следовательно, они не получают выплаты. Среди не получивших пенсионные накопления есть около тысячи умерших лиц, чьи наследники также не обратились за выплатой пенсионных накоплений. Еще одна категория – это лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста и получающие пенсию за выслугу лет", - отмечают в ЕНПФ.

Тем не менее работа по выявлению не обратившихся за пенсионными выплатами граждан продолжается. В этой связи ЕНПФ настоятельно рекомендует своевременно обращаться в подразделения госкорпорации по месту жительства для назначения пенсионных выплат в связи с достижением пенсионного возраста.

"В случае, если получатель не обращается за выплатами, пенсионные накопления остаются на его индивидуальном пенсионном счете и на них продолжает начисляться инвестиционный доход", - добавили в фонде.

В ЕНПФ также напомнили, что пенсионные выплаты из фонда назначаются со дня обращения и производятся вплоть до их исчерпания.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • ЁмоЁ
  • БО
  • Papirosso
 Наги_Актау (Посетители) Вчера, 21:27
Енпф пусть в налоговую позвонят и спросят как они должников находят и достают. Когда кто то должен государству за жабры берут и находят, когда отдавать они не знают как найти человека.
 
 

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