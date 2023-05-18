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Граждане из стран ЕАЭС набрали в Казахстане кредитов на 120 миллиардов тенге

Просмотров:227 Опубликовано: Сегодня, 10:29
Граждане из стран ЕАЭС набрали в Казахстане кредитов на 120 миллиардов тенге
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Сегодня Сенат ратифицировал соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй в рамках Евразийского экономического союза, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сегодня любой гражданин Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) может взять кредит в любом банке второго уровня на территории ЕАЭС.

"На 1 марта этого года около 2 тысяч физических лиц и 42 юридических лица из других стран ЕАЭС имеют кредиты в наших банках на 119,5 миллиарда тенге. Это данные Нацбанка", - сообщил сенатор Сергей Карплюк.

Вместе с тем вопрос обмена кредитными историями внутри стран ЕАЭС до сих пор не был урегулирован. Соглашение устраняет этот пробел.

"Для чего нужен обмен кредитными историями? Во-первых, это расширит доступ к банковским услугам для добросовестных заемщиков. Иными словами, им легче будет получить кредит в банке любой страны ЕАЭС. Во-вторых, это защитит сами банки. Банк сможет убедиться в надежности заемщика и тем самым снизит свои риски", - пояснил Карплюк.

Непосредственно передачей информации между странами будет заниматься ограниченный список уполномоченных организаций. В Казахстане такими признаны два кредитных бюро - АО "Государственное кредитное бюро" и ТОО "Первое кредитное бюро". В качестве канала передачи информации рассматривается Интегрированная система ЕАЭС - межгосударственный инструмент для обмена данными и электронными документами.


Источник: Tengrinews.kz
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