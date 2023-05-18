Могут ли казахстанцам запретить брать кредиты на свадьбы и тои

Многие казахстанцы берут кредиты на торжества, но при этом далеко не все просчитывают возможные финансовые риски. Собирается ли государство как-либо регулировать выдачу кредитов на свадьбы и тои, журналисты спросили у заместителя председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжаса Кизатова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Запрет на выдачу определенных видов кредитов заместитель главы агентства назвал невозможным, поскольку это является вмешательством во внутреннюю деятельность банков.



"В настоящее время мы рассматриваем законодательные нормы, чтобы запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты в том случае, если у конкретного заемщика уже есть просроченные займы. Таким образом мы сможем ограничивать увеличение долговой нагрузки для физических лиц, испытывающих финансовые сложности. Но ограничивать конкретные виды кредитования по закону мы не вправе. Это внутренняя политика банка, и мы не можем туда вмешиваться", - заявил Кизатов в кулуарах Сената.



Также государство не сможет ввести ограничения на определенные виды кредитов. Например, чтобы на свадьбу банки выдавали не более 2 миллионов тенге.



"Это тоже вмешательство во внутреннюю политику банка. Поэтому, я думаю, здесь мы будем действовать именно с точки зрения того, чтобы ограничивать кредитование тех лиц, у которых есть временные финансовые трудности", - повторил зампред агентства.



Напомним, что ранее в общественном социальном фонде "Қазақстан халқына" рассказали о казахстанцах, которые просят купить им машины и оплатить тои.



В апреле алматинский тамада Асхат Кылышбек обратился к казахстанцам и призвал не сорить деньгами и проводить свадьбы скромнее.



"Те, кому средства позволяют, позвали бы родных и накрыли им стол. Пусть получат благословение! Не деньги... Деньги не достаются хозяевам, хорошо, если их хватит на закрытие счета в ресторане. Сейчас в Алматы нет ресторана с ценником меньше 15 000 тенге на одного человека. Считается стыдом, если гость принесет меньше 30 тысяч. А зарплата у него 100-200 тысяч тенге. Что остается?" - сказал он.