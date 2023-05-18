Автомобильное колесо сбило девушку на остановке в Астане

Автомобильное колесо сбило девушку, сидевшую на остановке в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.Видео инцидента распространилось в социальных сетях. Несколько человек сидели на скамье автобусной остановки, в какой-то момент сзади на сидящих налетело автомобильное колесо - от удара девушку снесло на землю.В пресс-службе Департамента полиции Астаны сообщили, что инцидент произошел 27 апреля."В ходе проверки установлено, что на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Бурабай колесо от легкового автомобиля отлетело и задело сидящую на остановке девушку. После оказания медицинской помощи 18-летняя пострадавшая была отпущена домой. По данному факту в полицию обращений не поступало. Выясняются обстоятельства произошедшего", - рассказали в полиции.