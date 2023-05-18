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Автомобильное колесо сбило девушку на остановке в Астане

Просмотров:368 Опубликовано: Сегодня, 16:16
Автомобильное колесо сбило девушку на остановке в Астане
Кадр из видео
Автомобильное колесо сбило девушку, сидевшую на остановке в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео инцидента распространилось в социальных сетях. Несколько человек сидели на скамье автобусной остановки, в какой-то момент сзади на сидящих налетело автомобильное колесо - от удара девушку снесло на землю.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны сообщили, что инцидент произошел 27 апреля.

"В ходе проверки установлено, что на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Бурабай колесо от легкового автомобиля отлетело и задело сидящую на остановке девушку. После оказания медицинской помощи 18-летняя пострадавшая была отпущена домой. По данному факту в полицию обращений не поступало. Выясняются обстоятельства произошедшего", - рассказали в полиции.



Источник: Tengrinews.kz
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