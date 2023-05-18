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В Казахстане решили отказаться от строительства дорог из бетона

Просмотров:196 Опубликовано: Сегодня, 18:29
В Казахстане решили отказаться от строительства дорог из бетона
Фото из открытых источников
В Казахстане решили отказаться от строительства бетонных дорог, передает Tengrinews.kz. Почему чиновники приняли такое решение, в интервью автомобильному порталу kolesa.kz рассказал глава Комитета автомобильных дорог МИИР Толеген Абдуллин.

По словам спикера, уход за бетонным покрытием более затратный, нежели за асфальтовой дорогой.

"От использования бетона мы пока решили отойти. У нас уже был опыт его применения, выявивший определённые трудности при эксплуатации и ремонте. Если в асфальте образовался дефект, его можно приехать и быстро устранить, а с бетоном иная ситуация. Да, бетон более долговечен, и в южных регионах он показывает себя неплохо, но на севере страны с ним возникает множество проблем. Главная - борьба с гололедицей в зимний период, плюс содержание бетонных дорог более затратно. Деньги, которые на это выделяются, не покрывают стоимости работ. Так что мы этот вопрос сейчас изучаем и, возможно, вернемся к строительству таких дорог позже", - отметил председатель комитета.

Отвечая на вопрос, что будет с теми бетонными дорогами, которые сегодня существуют, Толеген Абдуллин отметил, что такие дороги, в принципе, неплохо себя показывают.

"Для них сегодня требуется больше уходовых работ, следить за деформационными, температурными швами, например. Были трудности в южных регионах в жаркое время с поднятием плит. Мы создали специальную комиссию, в том числе с привлечением экспертов по бетонным дорогам, и определили ряд мероприятий, которые нужно произвести на трассах: очистку швов, их заливку, а также нарезку и обустройство дополнительных. Ранее эти работы своевременно не проводились, и, я думаю, этим летом мы увидим, в правильном ли направлении движемся", - добавил он.


Источник: Tengrinews.kz
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