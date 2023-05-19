Крупную наркосеть ликвидировали в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.На поток поставку и реализацию марихуаны поставили пятеро: пара сожителей, их друг, закладчик и курьер.Молодая пара, как установлено в ходе оперативных и следственных мероприятий, руководила преступным процессом. 27-летний гражданин Л. и его 35-летняя спутница - гражданка К. - выполняли роли организатора и координатора. Обязанности закладчиков поделили между собой гражданин Б. 1993 года рождения и гражданин А. 1995 года рождения. А курьером выступил 25-летний гражданин А."В результате проведенных целевых оперативно-разыскных мероприятий при координации прокуратуры города в рамках проекта "Борьба с наркопреступностью" сотрудниками нашего подразделения совместно с представителями ДПН МВД РК, АФМ РК пресечена преступная деятельность наркодельцов, наладивших сбыт наркотиков бесконтактным методом через мессенджеры. Установлено, что посылки с наркотиками злоумышленники получали почтовым сообщением из Испании и США. Оплату зелья от клиентов получали через Qiwi-кошелек. Вывод денежных средств производили через банки второго уровня. На данном этапе следствия установлено 49 банковских счетов", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.Спикер отметил, что преступная деятельность фигурантов была официально задокументирована, были осуществлены контрольные закупы.Вместе с тем по месту жительства подозреваемых проведены санкционированные обыски. В квартире главных фигурантов обнаружено 6 миллионов тенге, сим-карты, банковские карточки, электронные весы, а также вещество растительного происхождения со специфическим запахом.Задержанные взяты под стражу. В полиции дополнили, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.