Военнослужащим пересчитают пенсии в Казахстане

Военнослужащим Казахстана сделают перерасчет пенсионных выплат, передает Tengrinews.kz. Проект постановления опубликован для публичного обсуждения.
Проект постановления правительства об утверждении правил перерасчета пенсионных выплат за выслугу лет для военнослужащих разработан в целях приведения в соответствие с Социальным кодексом.
"Проект направлен на перерасчет пенсионных выплат за выслугу лет, назначенных до 1 января 2016 года в неполном объеме, с учетом их доведения до полного объема", - говорится в пояснительной записке.
Публичное обсуждение документа продлится до 31 мая.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал повышение зарплат военных.
"Наш долг – превратить юношей в настоящих солдат, истинных профессионалов своего дела. Они должны стать образцом для подрастающего поколения. У них должна быть и достойная заработная плата. Правительству при переходе на единую систему оплаты труда военнослужащих следует принять это во внимание", - сказал Токаев в ходе Всеармейского совещания.
Напомним, 20 апреля Токаев подписал
Социальный кодекс Казахстана.
В кодексе отражены семь основных направлений по социальной поддержке казахстанцев, мерам содействия занятости и пенсионному обеспечению:
-социальная поддержка лиц (семей), имеющих детей;
-меры содействия занятости населения;
-адресная социальная помощь семьям, проживающим ниже черты бедности;
-специальные социальные услуги;
-социальная защита лиц с инвалидностью;
-пенсионное обеспечение;
-социальная поддержка отдельных категорий граждан, в том числе потерявших кормильца.
Сейчас эти вопросы регулируются девятью самостоятельными законами, которые с принятием Социального кодекса будут поставлены на утрату. При этом новый кодекс обеспечит сохранение всех социальных гарантий и форм социальной поддержки, которые есть сегодня, как из бюджета, так и из государственного фонда соцстрахования.
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