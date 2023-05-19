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Военнослужащим пересчитают пенсии в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:01
Военнослужащим пересчитают пенсии в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Военнослужащим Казахстана сделают перерасчет пенсионных выплат, передает Tengrinews.kz. Проект постановления опубликован для публичного обсуждения.

Проект постановления правительства об утверждении правил перерасчета пенсионных выплат за выслугу лет для военнослужащих разработан в целях приведения в соответствие с Социальным кодексом.

"Проект направлен на перерасчет пенсионных выплат за выслугу лет, назначенных до 1 января 2016 года в неполном объеме, с учетом их доведения до полного объема", - говорится в пояснительной записке.

Публичное обсуждение документа продлится до 31 мая.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал повышение зарплат военных.

"Наш долг – превратить юношей в настоящих солдат, истинных профессионалов своего дела. Они должны стать образцом для подрастающего поколения. У них должна быть и достойная заработная плата. Правительству при переходе на единую систему оплаты труда военнослужащих следует принять это во внимание", - сказал Токаев в ходе Всеармейского совещания.

Напомним, 20 апреля Токаев подписал Социальный кодекс Казахстана.

В кодексе отражены семь основных направлений по социальной поддержке казахстанцев, мерам содействия занятости и пенсионному обеспечению:

-социальная поддержка лиц (семей), имеющих детей;
-меры содействия занятости населения;
-адресная социальная помощь семьям, проживающим ниже черты бедности;
-специальные социальные услуги;
-социальная защита лиц с инвалидностью;
-пенсионное обеспечение;
-социальная поддержка отдельных категорий граждан, в том числе потерявших кормильца.

Сейчас эти вопросы регулируются девятью самостоятельными законами, которые с принятием Социального кодекса будут поставлены на утрату. При этом новый кодекс обеспечит сохранение всех социальных гарантий и форм социальной поддержки, которые есть сегодня, как из бюджета, так и из государственного фонда соцстрахования.


Источник: Тengrinews.kz
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