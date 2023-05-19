"Устранить узкие места". Смаилов договорился с вице-президентом Еврокомиссии

Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении инвестиционного сотрудничества с Евросоюзом - Алихан Смаилов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом обсудили премьер-министр Алихан Смаилов и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на полях 2-го Экономического форума "ЕС-ЦА" в Алматы.



Как отметил Алихан Смаилов, Евросоюз является одним из наиболее крупных и значимых торговых партнеров Казахстана, на долю которого приходится порядка 30 процентов внешней торговли республики. В прошлом году товарооборот вырос более чем на 38 процентов, составив порядка 40 миллиардов долларов. Динамичный рост продолжается и в текущем году: за 3 месяца объем торговли увеличился на 12,5 процента и превысил 10 миллиардов долларов. При этом Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Европу по 175 товарным позициям на сумму порядка 2,3 миллиарда долларов.



"Мы придаем приоритетное значение качественному развитию сотрудничества с Европейским союзом и поддерживаем взаимный настрой на поступательное укрепление казахстанско-европейского взаимодействия в духе доверия и уважения", - сказал премьер-министр.



Он также подчеркнул, что на новый уровень выходит и инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и ЕС. В частности в прошлом году объем прямых инвестиций из Евросоюза в экономику Казахстана вырос почти на 23 процента и составил 12,5 миллиарда долларов, что стало рекордным показателем за последние 10 лет.



"Мы заинтересованы в задействовании всех имеющихся возможностей для дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества", - сказал Алихан Смаилов.



Со своей стороны Валдис Домбровскис отметил, что отношения между Евросоюзом и Казахстаном развиваются очень динамично, чему способствуют соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве и меморандум в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости возобновляемого водорода.



"Мы также заинтересованы в развитии новых путей и возможностей транспортировки грузов между странами Центральной Азии и Европейского союза. Для этого необходимо привлечь инвесторов для работы здесь, в регионе, чтобы устранить "узкие" места в отношении транспортировки и помочь в развитии инфраструктуры", - сказал Валдис Домбровскис.



По итогам встречи состоялась церемония утверждения Дорожной карты по реализации меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и ЕС о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости возобновляемого водорода.



Напомним, данный меморандум в прошлом году на конференции ООН по изменению климата "COP-27" подписали премьер-министр Алихан Смаилов и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



Также подписано финансовое соглашение "Инструмент сотрудничества РК-ЕС", которое подразумевает реализацию проектов в Казахстане на сумму 9 миллионов евро.

